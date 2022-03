Dall'1 aprile la classe Hansa in acqua nel golfo di Palermo

L’ottava edizione di Una Vela senza esclusi ha mosso ufficialmente i primi passi. L’appuntamento con le regate con le barche della classe paralimpica Hansa 303 è fissato per domani, venerdì 1 aprile, a partire dalle 11.30 nello specchio d’acqua del Golfo di Palermo. Classe che torna dopo in città dopo i Mondiali dell’ottobre 2021.

Nel Golfo di Palero si sfideranno una quarantina di velisti da tutta Italia

Gli atleti diversabili iscritti che si sfideranno a bordo della Hansa 303 sono 39 provenienti da tutta Italia, 15 i siciliani. Arriveranno, infatti dal Friuli, dal Veneto, dalla Lombardia, Liguria e Campania per sfidare gli alfieri di casa.

Alcuni ragazzi disputeranno le regate a bordo delle Azzurra 600 per un progetto con l’ospedale Civico Arnas di Palermo. La manifestazione è valevole anche per la classifica che decreterà il campione della classe Hansa interzonale di Sicilia e Calabria. Le regate si disputeranno in singolo e doppio sulle Hansa.

Il convegno Sport e disabilità: Non solo parole!

Oggi, intanto, si è tenuto alla Fonderia Orotea alla Cala, in pieno cuore del capoluogo siciliano, il convegno intitolato “Sport e disabilità: Non solo parole!”. Presenti tra gli altri Carmelo Forastieri, presidente nazionale della classe velica Hansa 303, Beppe Tisci, presidente della Lega Navale Palermo che organizza la kermesse sportiva, l’assessore allo Sport al Comune di Palermo Paolo Petralia Camassa, Roberta Cascio, vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico regionale siciliano e Carlo Bruno, delegato regionale Lega Navale Italiana.

Una Vela senza esclusi, le parole di Forastieri

Il presidente Carmelo Forastieri ha raccontato un po’ di storia della kermesse velica nata 10 anni fa ed interrotta solo nel 2020 a causa del Covid. “Da 10 anni abbiamo iniziato questo progetto chiamato Una Vela senza esclusi qua a Palermo – ricorda Forastieri – inizialmente l’attività che si svolgeva era sulle imbarcazioni Azzurra 600 che erano di proprietà solo della Lega Navale Italiana di Palermo che ha acquistato nel 2017 le Hansa 303 e la nostra manifestazione è diventata nazionale. Nel 2018 abbiamo organizzato il campionato Area Sud e nel 2019, sempre legato ad una vela senza esclusi, abbiamo organizzato il campionato italiano. Sono molto onorato di essere presidente nazionale della classe nazionale e nel 2021 abbiamo organizzato il campionato mondiale qui a Palermo. È stata l’edizione dei record con il più alto numero di atleti diversamente abili”.

Tisci “Palermo in prima linea per la promozione dell’attività paralimpica”

Beppe Tisci, presidente della Lega Navale Palermo sezione di Palermo, osserva: “L’ottava edizione di una Vela senza esclusi, in realtà siamo al decimo anno, e dopo un mondiale straordinario svolto ad ottobre in piena pandemia. Stanno arrivando da tutta Italia, sono tutti amici. Non è importante chi vince ma tutti gioiscono per chi arriva prima. Una vela senza esclusi è un’unione dove tutti parliamo delle nostre esperienze, di far meglio e di far crescere il movimento paralimpico. Palermo è in prima linea in questa promozione dell’attività sportiva paralimpica. Tutti i soci della Lega Navale di Palermo sono in prima linea per portare avanti un progetto, un’idea che nessuno deve essere escluso dalla pratica sportiva e dalla vela”.

Cascio “Palermo è diventato un centro per la vela paralimpica”

Per Roberta Cascio, vicepresidente regionale Cip, si tratta di un “coronamento di un progetto iniziato diversi anni fa”. E sottolinea: “Palermo è diventato un centro per la vela paralimpica. Per noi una grandissima soddisfazione, speriamo che anche il resto della Sicilia possa seguire l’esempio di Palermo. Con le nuove imbarcazioni Hansa 303 sicuramente si sta sviluppando sempre di più. Grazie anche al Panathlon Club di Palermo ed alla Fondazione Terzo Pilastro che hanno aiutato i ragazzi paralimpici ad avere 4 imbarcazioni Hansa 303. Tutto il lavoro svolto in questo periodo ha fatto vedere che si può fare molto per i ragazzi paralimpici”.

Continua: “Il fatto di avere la house boat grazie sempre al Panatlon di Palermo ed alla Fondazione Terzo Pilastro hanno dato una possibilità in più per i nostri ragazzi di accedere al mare. Palermo, per quanto sia una città sul mare ha ancora qualche difficoltà a dare dei servizi per i ragazzi con disabilità fisica. Ben vengano queste iniziative sportive. Vedere tanti atleti qui da tutte le parti d’Italia è una soddisfazione perché significa che la Lega Navale e la Fiv hanno lavorato veramente bene”.

Bruno “Veniamo da mondiale strepitoso ma c’è meravigliosa quotidianità”

Carlo Bruno, delegato regionale della Lega Navale Italiana, racconta: “Per il decimo anno consecutivo abbiamo Una Vela senza esclusi. Non immaginavo di trovare la stanza piena. Anche quest’anno siamo in acqua con la classe Hansa, Beppe Tisci e Carmelo Forastieri hanno fatto un’attività strepitosa in ambito regionale e nazionale con queste splendide barche. Col sostegno della federazione ed il sostegno della Lega Navale Italiana e di nostri sponsor che sono intervenuti per aumentare il numero delle barche che promuovendo le nostre manifestazioni, riusciamo ad essere in acqua con ragazzi della diversa abilità e dei diversamente giovani. La trasversalità nella partecipazione è straordinaria. Veniamo da un mondiale che si è tenuto a Palermo in era Covid con 180 para atleti in acqua. Ma sulla coda e sulla scia delle grandi manifestazioni c’è la meravigliosa quotidianità”.

Petralia Camassa “Sport funge da promotore per ragionamento più ampio”

Paolo Petralia Camassa, assessore allo Sport del Comune di Palermo parla dell’inclusione e del ruolo che ha lo sport per migliorare la condizione di vita dei diversamente abili.

“Lo Sport in questo caso funge e funziona da promotore, da incentivo, da imput per un ragionamento molto più ampio – osserva l’assessore – che ha a che fare con tutta l’intera città. A partire dal problema serio delle barriere architettoniche fino all’accessibilità di molti luoghi, di cultura, di sport, luoghi aperti al pubblico e che, nell’ottica della città accogliente devono coinvolgere necessariamente tutte le persone con disabilità. Questo convegno serva proprio a mettere l’accento rispetto a questo tema”.

Petralia Camassa prosegue “Lo fa il comparto sportivo che ha una consapevolezza dell’importanza dell’accessibilità anche rispetto alle discipline sportive che oggi ci consegna una Cala con due pontili accessibili agli atleti disabili. Abbiamo avuto il Mondiale di vela paralimpica. Una grandissima collaborazione che ci ha già visti impegnati come amministrazione ma anche come coinvolgimento dei cittadini come coinvolgimento delle realtà che ruotano attorno al mondo dello sport ma anche al mondo della vivibilità, della cultura e degli spazi aperti al pubblico”.

Una Vela senza esclusi, il programma

Da domani, venerdì 1 aprile fino a domenica 3 aprile, si disputeranno le regate di Una Vela senza Esclusi. Saranno anche assegnati i premi Trofeo Panathlon Gabriella Caldarella e Trofeo Lni Pietro Caricato.

Per sabato sera si terrà una cena con raccolta fondi per le fa moglie dell’Ucraina arrivate in città bisognose praticamente di tutto. La Lni di Palermo si impegna ad impegnare i fondi raccolti per progetti specifici come acquisto di Pc per le lezioni in line dei bimbi, acquisto vestiti, libri mentre ha già dato disponibilità a far fare sport della vela ai ragazzi in maniera assolutamente gratuita per concedere momenti di serenità con i nuovi amici italiani.

Questi, infine, gli orari di Una Vela senza esclusi 2022, organizzato dalla Lega Navale di Palermo:

31 marzo, alle 11 il convegno “Sport e disabilità: non solo parole!”

1 aprile, dalle 11.30 alle 16 regate sulle boe

2 aprile, 10.30 regate sulle boe, alle 21 “Una vela Senza esclusi Party”

3 aprile, dalle 10.30 alle 14, regate sulle boe. Alle 15 la premiazione.

Una Vela senza esclusi è organizzato dalla Lega Navale Italiana, per conto della Fiv (la Federazione Vela), col patrocinio del Comune di Palermo con la collaborazione del Panathlon Club Palermo, Civico Di Cristina Benfratelli, Rotary Distretto 2110 Club Palermo Ovest, Sclerosi Multipla Onlus. Media partner Blog Sicilia.