Ieri si è svolta fa finale maschile e femminile

I due giovani tennisti, la lettone Kargina e il britannico Pow, scrivono il loro nome nell’albo d’oro del Trofeo Mercadante. Va in archivio al Circolo del tennis di Palermo la prima edizione del Trofeo Antonino Mercadante, prova under 14 maschile e femminile di categoria 1 del circuito tennis europe, tra i tornei più importanti in Italia e in Europa.

La prima finale svolta sul campo centrale, davanti ad un folto pubblico, ha visto il successo della lettone Valerjia Kargina, classe 2006 che si è imposta col punteggio di 63 26 64 a spese della britannica Ranah Stoiber. Il match ha avuto una durata complessiva di due ore e trenta minuti ed è stato ricco di spunti di indubbio valore tecnico. Per la tennista lettone è il primo successo a livello tennis europe. “Alla vigilia del torneo non mi sarei mai aspettata di vincere – spiega la Kargina – era una prova di assoluto valore con antagoniste molto quotate. La settimana in Sicilia è stata meravigliosa, il club stupendo e la gente molto calorosa”.

Subito dopo è stato il turno della finale maschile che è andata appannaggio del talentuoso mancino britannico Luca Pow nativo di Birmingham numero due del tabellone e numero 10 del ranking europeo under 14 che si è imposto 61 16 61 sul giapponese Lennon Jones. “Era il mio secondo torneo in Italia – spiega il vincitore che dichiara di avere come modello tennistico Rafa Nadal – al Circolo del tennis Palermo sono stato bene e soprattutto ho apprezzato molto il giro turistico fatto martedì pomeriggio, dove ho avuto modo di vedere le bellezze della vostra città”.

Presenti alla cerimonia di premiazione il massimo dirigente del Circolo del tennis Manlio Morgana, il vicepresidente Giorgio Lo Cascio, il deputato allo sport Marco Valentino, Paolo e Giovanni Mercadante, figli dell’ingegnere Antonino Mercadante, indimenticata figura di spicco del circolo e della Fedetennis, Antonio Barbera presidente del Vela Messina, club dal quale il sodalizio di viale del Fante ha raccolto l’eredità a livello organizzativo e Germano Di Mauro, responsabile tecnico nazionale del settore under 14 femminile.

“Abbiamo subito pensato – ha detto Manlio Morgana – di intitolare il torneo ad una persona dai grandi valori umani come Antonino Mercadante che tanto ha fatto per il nostro sodalizio e per il tennis in generale. Nel 2019 confidiamo in un maggiore aiuto da parte delle istituzioni. Ringrazio gli sponsor privati per averci supportato”. “Il comitato regionale si è impegnato molto affinchè questo prestigioso appuntamento rimanesse in Sicilia” queste le parole di Gabriele Palpacelli presidente del comitato regionale”.