Intervento della polizia

Due ragazzi che non frequentano l’istituto statale Enrico Medi di Palermo questa mattina hanno spintonato la dirigente scolastica, Giovanna Battaglia.

La preside ha richiamato i due giovani che si sono intrufolati nel plesso in via Leonardo Da Vinci.

Al momento di uscire i due minorenni hanno spintonato la dirigente. Giovanna Battaglia ha chiesto l’intervento dei collaboratori scolastici e di alcuni insegnanti. Sono arrivati gli agenti di polizia. Ma i due erano già scappati.

La dirigente ha rifiutato anche le cure mediche di un’ambulanza del 118 che era stata inviata a scuola.

Una delle ultime aggressioni ad insegnanti si era verificato a Pallavicino dove un docente era stato schiaffeggiato dalla madre di un’alunna. Era accaduto alla scuola media Borgese di piazza Contardo Ferrini.

A scatenare l’aggressione sarebbe stato l’invito fatto dal docente a una sua studentessa tredicenne a non interrompere la lezione e a non uscire dall’aula senza autorizzazione. Un “invito” che la giovane, con il suo comportamento, avrebbe declinato più volte.

Per riportarla al suo posto il professore, che insegna storia e geografia, l’avrebbe presa sotto braccio per accompagnarla dal corridoio fino al banco. A quel punto la ragazza sarebbe uscita urlando dalla classe per telefonare alla madre: “Mi ha messo le mani addosso, vieni subito”.

A quel punto la madre della studentessa, scortata dalla nonna, è arrivata di gran corsa alla scuola media Borgese. Quindi ha superato la sicurezza, si è diretta nell’aula e senza chiedere conto e ragione al docente l’avrebbe schiaffeggiato con violenza.

I colleghi e il personale Ata, avendo capito la situazione, hanno subito contattato il 113 cercando nel frattempo di riportare la calma.