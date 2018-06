“La dichiarazione del presidente Musumeci apparsa mi ha lasciato perplesso. Penso si sia trattato di un’interpretazione non corretta da parte dei giornalisti”.

Così il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, replicando a una presunta apertura del presidente della Regione al Movimento 5 Stelle, in materia di rifiuti.

Il riferimenmto di Miccichè è alle dichiarazioni con le quali Musumeci ieri, con un comunicato stampa, dunque difficilmente soggetto a interpretazioni, ha risposto al Movimento 5 stelle che propone una riforma nel settore dei rifiuti.

“Musumeci non potrà aver detto di essere disposto ad aprire al Movimento 5 stelle – ha detto Miccichè -. Sono certo che sia, invece, propenso a collaborare con tutte le forze politiche per scrivere la riforma dei rifiuti e tutte le altre riforme necessarie allo sviluppo della Sicilia. Per mettere ordine nel caos della gestione dei rifiuti, io mi farò garante della volontà del presidente, ma a condizione che le riforme sia buone”.

E sottolinea: “Di fronte ad un buon disegno di legge e a tutte le altre riforme che si devono fare urgentemente per fare uscire l’isola dall’impasse sono a disposizione di Musumeci per favorire in Assemblea la formazione di una maggioranza più ampia possibile”.

“E’ chiaro comunque che Forza Italia può aprire a tutte le forze politiche, tranne ai 5 Stelle – ha concluso Miccichè -. La maggioranza di Musumeci è di centrodestra. Se l’intenzione del presidente fosse quella di aggiungere nuove forze alla coalizione, sarebbe necessario che prima si confrontasse con la sua maggioranza”.