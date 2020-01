Bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile

I carabinieri del nucleo Radiomobile hanno arrestato F.P.C. di 27 anni per detenzione di una pistola. Il giovane in via Santa Teresa alla Kalsa a Palermo è stato sorpreso mentre stava cercava di gettare l’arma sotto una macchina parcheggiata.

I militari hanno recuperato una calibro 7,65 artigianale senza matricola perfettamente funzionante e e completa di caricatore con due proiettili.

Il giovane ha raccontato di averla acquistata nel mercato di Ballarò.

Il giovane è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli in attesa della convalida.