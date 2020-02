Bloccato dagli agenti del commissariato Oreto

Un giovane universitario di 25 anni è stato bloccato per un tentativo di fermo a Palermo. E’ successo in via Maqueda ad angolo con via Torino a due passi dalla stazione.

Un gambiano di 39 anni voleva portare via soldi e lo smartphone. A sventare la rapina, l’ennesima in quel tratto di strada chiuso da qualche mese alla circolazione, gli agenti del commissariato Oreto che sono riusciti a bloccare l’aggressore e portarlo alla Lungaro.

Gli agenti hanno trovato i due mentre discutevano ancora animatamente. Ascoltate le parti gli agenti hanno proceduto all’arresto del gambiano (che nel frattempo si era impossessato del dispositivo), il quale ha cercato di giustificarsi sostenendo che quello smartphone fosse stato rubato a lui.

Prima di tradirsi, però, riferendo di un cellulare di marca e modello diversi.

Si attende l’esito della direttissima.