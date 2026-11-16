Ha aggredito e ferito con un coltello un giovane di 19 anni ex della sua fidanzata. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Palermo Piazza hanno arrestato un 20enne palermitano e al denunciato in stato di libertà di altri due giovani, rispettivamente di 19 e 18 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili a vario titolo di tentato omicidio in concorso.

Le indagini sono state condotte anche dai militati del nucleo radiomobile e delle stazioni di piazza Marina, Oreto, Brancaccio e Villagrazia. L’aggressione si è verificata in via Rosario Gregorio. La vittima è stata picchiata e colpita all’addome con un coltello a farfalla con una lama di dieci centimetri.

La vittima soccorsa dal 118 non è in pericolo di vita ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. I militari grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e a testimoni sono risaliti agli aggressori e in casa del 20 enne è stata trovata l’arma con tracce di sangue e i vestiti utilizzati nel corso del ferimento. Le indagini avrebbero accertato il movente del tentato omicidio riconducile a una passata relazione sentimentale intercorsa tra la vittima e una 25enne palermitana, attuale fidanzata dell’arrestato.

L’indagato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è portato nel carcere “Pagliarelli” di Palermo in attesa dell’udienza di convalida mentre, i due giovani complici, sono stati denunciati a piede libero.