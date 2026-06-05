Attraverso documenti d’identità contraffatti era riuscito a riscattare alcune polizze assicurative di un uomo disabile.

I militari della stazione di Petralia Sottana hanno denunciato un 39enne di Bagheria, gravato da precedenti di polizia, per truffa aggravata, appropriazione indebita, sostituzione di persona, falsità materiale e ideologica commessa da privato, nonché indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.

Attraverso l’analisi degli accertamenti bancari e dei documenti, i militari hanno ricostruito la presunta truffa messa in atto dall’indagato. E’ stato così evitato un danno per circa 30.000 euro
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi BlogSicilia alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI