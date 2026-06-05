Attraverso documenti d’identità contraffatti era riuscito a riscattare alcune polizze assicurative di un uomo disabile.

I militari della stazione di Petralia Sottana hanno denunciato un 39enne di Bagheria, gravato da precedenti di polizia, per truffa aggravata, appropriazione indebita, sostituzione di persona, falsità materiale e ideologica commessa da privato, nonché indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.

Attraverso l’analisi degli accertamenti bancari e dei documenti, i militari hanno ricostruito la presunta truffa messa in atto dall’indagato. E’ stato così evitato un danno per circa 30.000 euro