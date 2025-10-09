La terza sezione del tribunale di Palermo, presidente Fabrizio La Cascia, ha assolto perché il fatto non sussiste Giuseppe Milazzo consigliere comunale ai tempi capogruppo di Forza Italia adesso in Fratelli d’Italia, e l’ex assessore regionale alle Infrastrutture, adesso parlamentare europeo Marco Falcone, dall’accusa di tentata concussione.

I due erano imputati in un processo sulle pressioni per le nomine sullo Iacp di Palermo.

Secondo l’accusa Milazzo avrebbe fatto pressioni nei confronti di Falcone per sostituire alla guida dell’Iacp Calogero Belingheri, col quale avrebbe avuto contrasti su alcuni affidamenti di beni immobili pubblici, con Ferruccio Ferruggia, poi nominato commissario dell’istituto.

Gli avvocati Raffaele Bonsignore e Laura Biondo per Falcone, Lillo Fiorello e Roberto Mangano per Milazzo hanno sempre contestato nel merito l’accusa. Non ci sarebbe stato alcun tentativo di condizionare le scelte all’interno dello Iacp.