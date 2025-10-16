Sventato il tentativo di occupazione abusivo di un immobile di edilizia popolare appartenente al Comune di Palermo.

Lo rende noto l’assessore comunale all’Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli che insieme agli operatori della Unità Operativa Abitare sociale e con l’ausilio della Polizia Municipale, è riuscito a sventare il tentativo, l’ennesimo, di occupazione abusiva della struttura appartenente al patrimonio popolare del Comune di Palermo. L’abitazione, sita nel quartiere Cruillas, è stata riacquisita senza resistenza.

Le parole dell’assessore Ferrandelli

“Abbiamo subito provveduto al cambio della serratura, alla messa in sicurezza dell’appartamento e all’assegnazione immediata dell’immobile a una famiglia di cinque componenti, inserita nella lista dell’emergenza abitativa” dice Ferrandelli.

Immediatamente dopo aver fatto uscire gli abusivi che avevano tentato l’occupazione, sono state seguite riparazioni urgenti e il cambio della serratura e si è proceduto con immediatezza a prelevare una famiglia dall’elenco degli aventi diritto per assegnare la casa ed impedire nuovi tentativi.

Il messaggio dell’assessore ai palermitani

“Finalmente termina per loro l’incubo di non avere un tetto sulla testa. A tutti i cittadini sento di dire che è finito il tempo in cui le istituzioni erano latitanti. Iscriversi alla graduatoria dell’emergenza abitativa è l’unico modo per acquisire una casa, ogni scorciatoia viene fermata sul nascere con le inevitabili conseguenze penali”.

Sgomberi e assegnazioni continue

A fine settembre altri due immobili occupati abusivamente erano tornati nella disponibilità del Comune di Palermo per la successiva assegnazione agli aventi diritto. Le operazione di svuotamento di due case erano state condotte con l’assistenza della polizia municipale. Mobili e materiali trovati all’interno dei due immobili occupati abusivamente sono stati trasferiti nei magazzini comunali.

“Le due abitazioni si trovano rispettivamente nel quartiere Bonagia e al quartiere Noce di Palermo, e sono state già assegnate e accettate da due famiglie nella lista dell’Emergenza abitativa” avegva comunicato lo stesso assessore Ferrandelli in quella occasione