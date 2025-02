Hanno tentato di sfondare la vetrina la scorsa notte in un negozio di calzature in via Gino Marinuzzi a Palermo. L’esercizio commerciale non distante dall’istituto zooprofilattico è stato preso di mira dai ladri.

Qualcosa, però, deve avere interrotto il tentativo di intrusione. Forse il passaggio di qualche volante di polizia che spesso transitano nella zona visto che il negozio si trova nella zona della caserma Lungaro dove entrano ed escono le volanti di polizia per il controllo del territorio.

Sta di fatto che i ladri sono fuggiti ancora prima di entrare nel negozio dopo avere danneggiato la vetrina. Le indagini sono condotte dai carabinieri.