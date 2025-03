Nel corso della notte hanno sfilato dalla rete elettrica della linea ferroviaria di Brancaccio in via Giafar circa 180 metri di cavi di rame. L’arrivo dei carabinieri ha fatto fuggire i tre ladri ed è stato possibile recuperare i cavi e restituirli a Rfi. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.

Secondo una prima ricostruzione tre uomini, intorno alle 20.30, avrebbero raggiunto la linea ferrata alla ricerca di oro rosso. Dopo aver sfilato circa 180 metri di cavi in rame, ma prima ancora di poterli caricare sul furgone, è arrivata un’auto dei carabinieri che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Alla vista della pattuglia i tre hanno abbandonato la refurtiva e sono scappati a bordo del mezzo facendo perdere le proprie tracce. I militari hanno avviato le ricerche che però hanno dato esito negativo. Al vaglio degli investigatori le immagini riprese dalle telecamere della zona che potrebbero aver inquadrato il passaggio del furgone.

Si è concluso invece con due arresti per furto aggravato in concorso l’intervento della polizia che, pochi giorni fa, ha bloccato un ragazzo di 18 anni e un uomo di 41 in un cantiere di via Pietro Nenni. Gli agenti li hanno bloccati dopo un breve inseguimento recuperando cavi elettrici per un valore di circa 30 mila euro.