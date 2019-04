Indagini della polizia municipale

Un giovane di 19 è stato arrestato per tentato omicidio a Palermo. Nel corso di una rissa tra cinque giovani in via Montalbo all’altezza del civico 233, il ragazzo di 19 anni è salito su una Smart e ha investito un altro giovane di 24 anni che ora si trova in gravissime condizioni all’ospedale Villa Sofia.

La prognosi è riservata. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che sta indagando per i rilievi e stabilire cosa è accaduto.

L’investitore è fuggito da via Montalbo ma si è costituito poco dopo presso la stazione dei carabinieri di Palermo Falde.

L’autorità giudiziaria ha disposto l’arresto del diciannovenne ed il trasferimento presso la casa circondariale.