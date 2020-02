Fermato dai militari della stazione di San Giuseppe Jato

Ieri pomeriggio in via Sunseri a San Giuseppe Jato al culmine di una lite scoppiata per alcuni debiti, un uomo, alla guida della propria vettura, ha investito ripetutamente un 41enne di San Cipirello tentando di schiacciarlo contro il ponteggio di un cantiere.

L’uomo si è fermato solo dopo l’arrivo di un carabiniere in congedo intervenuto in soccorso. I Carabinieri della Stazione di San Giuseppe Jato, dopo aver ricevuto la richiesta d’intervento al 112, hanno raggiunto immediatamente il luogo.

La vittima è stata trasportata all’ospedale Civico di Palermo con l’elisoccorso del 118 in codice rosso, dove si trova ricoverato e non in pericolo di vita. I militari hanno ricostruito quanto accaduto e fermato Agostino Genovese 46enne del posto, volto noto alle forza dell’ordine.

L’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio e su disposizione del pm della Procura di Palermo è stato tradotto presso la casa circondariale “Lorusso” in attesa dell’udienza di convalida.