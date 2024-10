La polizia di Stato ha individuato il presunto responsabile di un tentato omicidio avvenuto in un’abitazione del centro storico di Palermo. Gli agenti della squadra mobile, in collaborazione con i colleghi di Catania, hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura nei confronti di un romeno di 37 anni, accusato di tentato omicidio aggravato dall’utilizzo di un’arma ai danni di un connazionale.

La violenta lite e l’accoltellamento

I fatti risalgono al 20 agosto, quando nel capoluogo siciliano, al culmine di una violenta lite in un’abitazione di via Montesanto, nella zona di via Roma in centro a Palermo. L’indagato, forse ubriaco, ha sferrato una coltellata al connazionale, colpendolo alla parte alta del torace, vicino la spalla sinistra. Solo la reazione della vittima, che ha attirato l’attenzione della propria compagna presente e che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, ha evitato il peggio.

I soccorsi

Il ferito, in evidente stato di choc e con un’emorragia, provocata dalla lama lunga 25 centimetri, è stato soccorso da personale del 118 e trasportato al Civico di Palermo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e ricoverato in prognosi riservata.

Fuga e cattura dell’aggressore

L’aggressore è stato individuato e rintracciato dopo l’analisi dei tabulati telefonici. Insieme alla famiglia aveva lasciato Palermo e aveva raggiunto il 23 agosto il capoluogo etneo, in attesa di salire a bordo di un pullman di linea presumibilmente diretto in Romania. E’ stato individuato proprio nei pressi del terminal della locale autostazione e condotto nel carcere di Catania. Il gip ha convalidato il fermo e confermato la misura cautelare.

Violenta aggressione alla Stazione Centrale

Nei giorni scorsi un marocchino di 44 anni è stato arrestato per tentato omicidio ed estorsione. Secondo le indagini dei carabinieri sarebbe l’autore del ferimento di un connazionale di 36 anni con alcuni fendenti. L’aggressione per futili motivi è avvenuta nella zona della stazione centrale a Palermo.

Indagini

Le indagini sono ancora in corso e sono da chiarire le cause della rissa. Secondo la prima ricostruzione l’aggressione sia scattata per un parcheggio. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico. I militari del radiomobile dopo avere soccorso il ferito insieme ai sanitari del 118 hanno iniziato la ricerca del feritore ritrovato non distante con i vestiti sporchi di sangue e il coltello. E’ stato così fermato e portato in caserma.

