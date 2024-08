Erano già in carcere per altri reati

I carabinieri della compagnia di Palermo – San Lorenzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Palermo, nei confronti di due palermitani, di 32 e 36 anni accusati a vario titolo, di concorso aggravato in tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo. La sera del 22 maggio in via Michelangelo c’è stato un inseguimento tra due autovetture in corsa, nei pressi dei campi sportivi Green Prater, in viale Michelangelo e sparatoria.

I militari sono risaliti all’identità dei presunti responsabili, entrambi originari del quartiere Borgo Nuovo, i quali, avrebbero inseguito padre e figlio di 41 e di un 21 anni e, raggiunta a folle velocità la vettura di quest’ultimi, l’avrebbero costretta a rallentare la marcia per poi esplodere nei confronti delle vittime cinque colpi di arma da fuoco ad altezza uomo, ferendo ad una gamba il 41enne. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due indagati, già ristretti agli arresti domiciliari per altri reati.

Litiga e lo aggredisce con la motosega, arrestato per tentato omicidio

Alcuni giorni fa i carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 24enne del luogo per il reato di tentato omicidio. L’uomo, al culmine di una lite con un operatore ecologico sulle modalità di raccolta dei rifiuti, avrebbe impugnato una motosega e, dopo averla messa in funzione, avrebbe provato più volte a colpire la vittima che, grazie ad un attrezzo di lavoro, ha avuto la prontezza di schivare i colpi.

I vicini di casa, spaventati dalle urla, hanno allertato i carabinieri che in poco tempo sono giunti sul posto impedendo che l’evento potesse giungere a ben più gravi conseguenze che, fortunatamente, non si sono concretizzate. Nessuno dei coinvolti riportava lesioni.

Dall’analisi dell’attrezzo da lavoro è stato possibile rilevare i tagli e le scanalature che la motosega avrebbe cagionato. Tratto in arresto, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.