I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, durante un normale servizio di controllo del territorio nel quartiere Librino, hanno notato un’auto Honda di colore rosso procedere a bassa velocità, seguita da una Jeep Compass. Insospettiti, i militari hanno iniziato a seguire i due mezzi fino a quando la Jeep ha parcheggiato in una strada laterale. A quel punto è scattato l’intervento dei Carabinieri che hanno fermato entrambe le auto per un controllo.

Il conducente della Jeep denunciato per ricettazione

Il conducente della Honda è riuscito a dileguarsi mentre l’uomo alla guida della Jeep, un 38enne catanese, è stato identificato e denunciato per ricettazione. L’auto, infatti, è risultata oggetto di furto denunciato il 23 agosto. All’interno della tasca dell’uomo sono state inoltre rinvenute due chiavi elettroniche di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Proseguono le indagini per rintracciare il fuggitivo

Il proprietario della Jeep, rintracciato e avvertito del ritrovamento del mezzo, ha ringraziato i Carabinieri. Le indagini proseguono per identificare il conducente della Honda datosi alla fuga e per approfondire il caso. L’Arma continua a garantire la massima attenzione alla prevenzione e repressione dei furti, a tutela della sicurezza dei cittadini.

Ladri di auto traditi da cuffie bluetooth, polizia scopre garage con vetture rubate

Un’operazione della polizia ha portato al ritrovamento di una flotta di auto rubate in un garage in zona Fiera del Mediterraneo, a Palermo. Gli agenti del commissariato Libertà sono riusciti a scovare cinque mezzi rubati all’interno di alcuni locali riconducibili a un condominio in via Cimbali.

Cuffie bluetooth guidano gli investigatori

La svolta nelle indagini è arrivata grazie alla denuncia di due turisti, vittime del furto della loro vettura la sera prima all’Arenella. All’interno dell’abitacolo era rimasto però un paio di cuffie Bluetooth, che ha permesso agli investigatori di rintracciare l’ultima posizione segnalata dal dispositivo tramite GPS. Seguendo il segnale, i poliziotti sono arrivati in via Cimbali.

Un garage pieno di auto rubate

Gli agenti hanno perlustrato a fondo la zona, convinti che i ladri potessero nascondere lì le auto rubate. L’intuito degli investigatori è stato confermato quando, con sorpresa, hanno scoperto un garage condominiale con l’ingresso socchiuso, al cui interno erano parcheggiate ben cinque vetture provento di furto. Oltre alla Fiat 500 dei due turisti derubati, sono state ritrovate altre due Fiat 500, una Fiat Punto e una Lancia Y.