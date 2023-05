Tentato omicidio in via Roggero Loria a Palermo nella zona dei Cantieri Navali. Pare per un apprezzamento su un parente dei due contendenti sia nata una lite finita con quattro coltellate al ventre.

Ferito trasportato a Villa Sofia

Un uomo di 50 anni è stato trasportato a Villa Sofia con gravi ferite e sottoposto ad intervento chirurgico. L’uomo che avrebbe colpito con i fendenti la vittima sarebbe stato fermato dagli agenti della polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito, i due vicini, fra i quali non correva già buon sangue, avrebbero avuto una accesa discussione.

La lite dopo un complimento di troppo

Dopo uno scambio di battute la situazione sarebbe degenerata e uno dei due avrebbe estratto un grosso coltello, probabilmente recuperato in casa, e avrebbe cercato di colpire l’altro in più parti del corpo. Quattro le coltellate andate a segno nello stomaco, con la lama arrivata in profondità. Il 49enne ha perso molto sangue ed è stato portato d’urgenza in ospedale.

La chiamata e l’intervento

Gli agenti, raccolta la nota radio dalla centrale operativa, hanno avviato le ricerche del 52enne che stava tentando di allontanarsi dalla zona insieme alla moglie e alla figlia. La famiglia è stata, per, presto individuata.

L’uomo è stato, quindi, portato negli uffici di polizia per essere ascoltato, in attesa di notizie dall’ospedale dove i medici stanno facendo il possibile per salvare il 49enne arrivato in condizioni definite gravi se non proprio in fin di vita.

Le indagini avviate immediatamente

Subito sono state avviate indagini per ricostruire a caldo tutti i dettagli possibili. Una volta ricostruito un quadro più chiaro dell’accaduto, la procura stabilirà come procedere ovvero se emettere qualche provvedimento nei confronti dell’uomo attualmente interrogato che, allo stato attuale in base alle notizie fin qui raccolte, rischia, se tutto sarà confermato dalle indagini, un’accusa per tentato omicidio.

