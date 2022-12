Una giovane di 21 anni la scorsa sera ha tentato di uccidere gli zii affidatari a coltellate. La ragazza della Costa D’avorio si è scagliata contro lo zio in carrozzina e la zia ivoriana.

L’aggressione è avvenuta in via Giulio Sarmiento nella palazzine a Brancaccio. La ragazza ha ferito con un coltello i parenti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 . La donna di 55 anni della Costa d’Avorio è stata portata in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla, l’uomo di 81 anni al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

Tutte e due in codice rosso. Per le ferite riportate sono stati operati. Le indagini sono condotte dalla sezione omicidi della squadra mobile. Sono stati sentiti i vicini pare che abbiamo raccontato di liti frequenti in casa.

Nonostante siano passate diverse ore ancora non è chiaro il motivo che ha fatto scattare l’aggressione. La giovane si trova in stato di arresto per tentato omicidio.

Un tentato omicidio 5 giorni fa

Alla vigilia dell’Immacolata un tentato omicidio di tutt’altra natura si era registrato a Canicattì nell’Agrigentino. Un colpo di fucile alla schiena e un 37enne è finito ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale Civico di Palermo. I Carabinieri indagano per il tentato omicidio che si è consumato nel paese della provincia di Agrigento.

L’uomo grave al Civico di Palermo

In particolare, un trentasettenne di Canicattì è stato ferito con un colpo di fucile alla schiena. La sparatoria è avvenuta ieri sera e l’uomo è stato ricoverato all’ospedale “Barone Lombardo” dove è stato operato ed è stato, nella notte, poi trasferito al reparto di Terapia intensiva del Civico di Palermo. Il ferito è in pericolo di vita.

Indagano i carabinieri sul tentato omicidio

La Procura di Agrigento intanto ha aperto una inchiesta per risalire al responsabile e ricostruire la dinamica del tentato omicidio. Non si conosce il luogo dove il trentasettenne è stato ferito e, al momento, neanche il motivo. Indagano i carabinieri della compagnia di Canicattì.