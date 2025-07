Secondo episodio di tentata violenza sessuale tra i vicoli del centro storico di Palermo. E’ il terzo episodio in pochi giorni. Questa volta è accaduto nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio, intorno alle 2.30, nei pressi del Foro Italico, alla Salita delle Cattive, strada che si congiunge con via Alloro. Una giovane donna ha raccontato di essere stata vittima di una tentata aggressione sessuale mentre percorreva la via dopo aver parcheggiato l’auto nella zona. A segnalare l’episodio è stata l’associazione no profit Filiis Palermo, organizzazione attiva nella tutela dei diritti dei cittadini.

L’episodio

Secondo quanto raccontato dalla giovane, un uomo, probabilmente di origine africane, l’avrebbe avvicinata e trascinata in una zona buia. Dopo aver fatto pochi metri la vittima ha tentato di chiamare i soccorsi tramite il suo cellulare poi sottrattole dall’aggressore. Ma nelle fasi successive la donna è riuscita a divincolarsi prima che la situazione degenerasse e a darsi alla fuga.

Aiutata da alcuni passanti la ragazza, tramite la localizzazione del cellulare, riusciva a ritrovare il telefono abbandonato a terra nei pressi del Foro Italico prima di allontanarsi dalla zona.

Il racconto

“E’ stato un incubo – racconta la giovane -materializzatosi dopo aver parcheggiato la mia macchina alla salita delle cattive esattamente dove c’è il palchetto della musica”.

“Poco dopo un ragazzo di colore mi ha preso alla sprovvista, afferrandomi e trascinandomi pochi metri più avanti in una zona buia. Ero sola e terrorizzata ma fortunatamente sono riuscita a scappare prima che potesse toccarmi”.

Due precedenti recenti in zona

C’è un precedente recente in zona, Una turista svizzera ha rischiato di essere violentata all’altezza dei Porta dei Greci. La terribile vicenda è avvenuta la notte tra il 6 e i 7 luglio nella stessa zona dove due anni fa fu violentata dal branco una ragazza dopo avere trascorso una serata in Vucciria. Per quella violenza di gruppo i sette ragazzi sono stati condannati.

Quella notte la ragazza stava attraversando da sola il Foro Italico: dal centro storico stava tornando verso l’hotel in cui alloggiava, quando un nordafricano, dopo averla seguita, l’ha sorpresa alle spalle. L’ha trascinata con sé ed è riuscito a palpeggiarla. La ragazza poco dopo si è divincolata riuscendo a fuggire. Successivamente, ha incontrato la signora Gaetana Zocco, che con il marito Paolo Messina gestisce un camioncino di street food: il Santa Rosalia. Per la giovane turista sono stati la salvezza.

La turista norvegese alla Vucciria

Più recente invece è il tentativo di violenza alla Vucciria, episodio datato 19 luglio, accaduto appena due giorni fa. Due ragazzi tedeschi sono intervenuti alla Vucciria per salvare una turista norvegese che è stata rapinata e che stava per subire una violenza sessuale. La straniera era ubriaca e circondata da un gruppetto di palermitani che la stavano portando in un angolo dell’ex mercato palermitano ora diventato centro della movida notturna e luogo di spaccio, violenza, furti e rapine soprattutto a turisti. I due tedeschi dopo essere riusciti ad allontanare i malviventi hanno chiamato le forze dell’ordine.

Alla vittima erano stati portati via la borsa con i documenti e la chiave dell’appartamento dove alloggiava.