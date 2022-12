Milazzo verso la presidenza della commissione Bilancio

Teresa Leto è ufficialmente consigliere comunale di Palermo. L’esponente di Fratelli d’Italia ha ricevuto l’incarico questa mattina, durante la procedura di surroga svoltasi a Palazzo delle Aquile. La giovane alfiera di centrodestra subentra nel ruolo a Fabrizio Ferrara, deputato regionale che, a causa dell’onerosità del doppio incarico, ha deciso di dimettersi da Sala delle Lapidi. Teresa Leto diventa così la più giovane rappresentante di Sala delle Lapidi in questa consiliatura.

Primo giorno da consigliere per Teresa Leto

Visibilmente emozionata, l’esponente di Fratelli d’Italia è stata affiancata da un folto pubblico di amici e familiari, arrivati a Palazzo delle Aquile per assistere all’evento. “Oggi inizia un nuovo percorso preceduto da un costante e appassionato impegno politico maturato negli anni. Sono consapevole del lavoro e delle responsabilità che comporta il ruolo che da oggi ricopro grazie al grande sostegno di quanti mi sono stati vicini e hanno creduto in me. A loro va la mia più sentita gratitudine e la promessa di un impegno ancora più forte”.

“Non nascondo l’emozione che provo – ha proseguito Teresa Leto -. Ringrazio i colleghi per il caloroso benvenuto. Sono certa di trovare in Consiglio disponibilità e collaborazione per realizzare progetti concreti in risposta ai bisogni e alle esigenze della nostra città e dei palermitani“. Con riguardo al futuro, l’esponente di Fratelli d’Italia dovrebbe cambiare commissione di competenza rispetto al suo predecessore. Visto il suo trascorso nel mondo imrpenditoriale, si ipotizza un passaggio in commissione Attività Produttive.

Gli auguri di buon lavoro di Fabrizio Ferrara

Presente alla cerimonia di surroga anche il dimissionario Fabrizio Ferrara. Il deputato regionale ha voluto fare il proprio in bocca al lupo alla nuova consigliera comunale. “Buon lavoro a Teresa Leto, da oggi proclamata ufficialmente Consigliere Comunale di Palermo in quota Fratelli d’Italia. Giovane, appassionata, capace e piena di energie, Teresa sarà anche la più giovane esponente di questa consiliatura e saprà dare il suo fattivo contributo per la città. La nostra squadra continua a crescere e si rafforza, mossa dall’amore per la buona politica e nella certezza dell’amicizia”.

Milazzo verso la commissione Bilancio

Con le dimissioni di Fabrizio Ferrara, si dovrà decidere il futuro presidente della Commissione Bilancio. Organo che oggi pomeriggio si riunirà per decidere la sua nuova guida, dopo le già citate dimissioni dello stesso Ferrara. Favorito per l’incarico è il neocapogruppo Giuseppe Milazzo. L’eurodeputato dovrebbe abbandonare così l’incarico in II Commissione per passare nella prima. A fargli da vice, con ogni probabilità, sarà l’esponente di “Oso” Ugo Forello.