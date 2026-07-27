«Esprimo la mia più sincera vicinanza agli imprenditori, ai lavoratori e a quanti hanno subito disagi a causa degli incendi che hanno interessato la zona industriale di Termini Imerese.

È ormai chiaro a tutti che questi episodi, che si ripetono con inquietante regolarità, non possono più essere considerati eventi isolati. Negli incendi in Sicilia, c’è una serialità che impone una riflessione profonda e l’accertamento della verità. Ad oggi non c’è un colpevole, ma proprio per questo è fondamentale che si faccia piena luce sulle cause di quanto sta accadendo.

Le nostre aree produttive rappresentano un patrimonio strategico per il territorio e meritano di essere tutelate. Chi investe, produce e crea occupazione deve poter operare in condizioni di sicurezza e serenità. Mi auguro che si arrivi al più presto ad accertare eventuali responsabilità, affinché episodi di questo tipo non continuino a mettere a rischio il futuro del nostro tessuto economico». Afferma il presidente del consiglio comunale del comune di Termini Imerese.