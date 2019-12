presenta massimo minutella

E’ un natale pieno di occasione di incontro e divertimento quello che che si sta festeggiando in questi giorni a Terrasini, in provincia di Palermo.

Questa mattina infatti, sotto l’Albero di Natale della piazza principale, il sindaco Giosuè Maniaci ha accolto gli Amici della Bici Cinisi – Terrasini e i Margi bikers che stanno facendo il giro dei paesi di provincia con la ormai tradizionale passeggiata di Babbo Natale, giunta anch’essa alla seconda edizione. Una divertente iniziativa sportiva che mette insieme i due paesi (Terrasini e Cinisi) coinvolgendo tanti bambini nel segno del Natale.

Sempre a Terrasini in questi giorni sarà ancora possibile visitare la seconda edizione del presepe Vivente di Palazzo D’Aumale ma il calendario delle opportunità è fitto fino al giorno dell’epifania.

Giorno 30 dicembre sarà la giornata di “Terra Buona”. Un evento realizzato dal Comune di Terrasini, con il patrocinio della Regione Siciliana, all’insegna della valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici.

A Terrasini, in Piazza Duomo, il programma avrà il via alle ore 16 dove, fino alle 19, le famiglie potranno condurre i propri figli ai laboratori didattici per bambini ( ex. Antiquarium). Alle 17.30 sarà il momento delle degustazioni di prodotti tipici del territorio e la promozione del territorio in piazza.

Momento clou della manifestazione a partire dalle 19.00: l’aperitivo con Sasa Salvaggio presentato da Massimo Minutella. I due personaggi palermitani intratterranno il pubblico, tra una degustazione e l’altra, con l’ironia tipica di chi guarda alle tradizioni, al cibo ed alle radici con il rispetto adeguato alla promozione delle migliori risorse locali.