Il programma

Renato Schifani sui termovalorizzatori sabato pomeriggio, il sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro e l’Enea sul nuovo nucleare domenica mattina. Sono gli appuntamenti principali di Terra, Energia e Futuro, il festival in programma sabato 28 e domenica 29 novembre a Villa Filippina, a Palermo.

Le due giornate sono dedicate ad ambiente, buone pratiche locali e sfide energetiche. Accanto ai talk istituzionali ci sono laboratori, prodotti del territorio, musica e il Premio Gaia, che va alle realtà impegnate nella sostenibilità e nella valorizzazione della Sicilia.

Sabato Schifani su termovalorizzatori e investimenti

Il festival apre sabato alle 15.30 con l’inaugurazione del Village. Il talk istituzionale va dalle 16.10 alle 17.

Schifani interverrà su termovalorizzatori, economia circolare e investimenti strategici della Regione. Sui rifiuti tornerà anche Francesco Colianni, che affronterà gestione dei rifiuti, risorse idriche ed economia circolare in Sicilia.

Ettore De Concilis, capo della segreteria politica del ministero dell’Ambiente, porterà il tema delle aree protette e della transizione ecologica. Il deputato Marco Cerreto illustrerà la legge su agromafie e agropirateria.

L’assessore Alessandro Aricò discuterà di infrastrutture sostenibili, mobilità e tutela del territorio. La deputata Carolina Varchi interverrà sul ruolo delle istituzioni tra ambiente, legalità e sviluppo.

Domenica il nucleare, dall’Enea al ministero

La seconda giornata si intitola “Energia Nucleare: la Sfida del Futuro”. Il talk comincia alle 10.10.

Ad aprire sarà l’assessora Giusi Savarino, sul ruolo delle aree naturali protette per la biodiversità e la tutela del territorio. Alessandro Dodaro dell’Enea parlerà del nuovo nucleare, tra innovazione tecnologica e sicurezza. Antonio Piacentino, docente dell’Università di Palermo, affronterà il rapporto tra nucleare e fonti rinnovabili, verso un sistema energetico integrato.

Aricò tornerà sul palco anche domenica, sulle infrastrutture strategiche e lo sviluppo della Sicilia. Pasquale Cammisa di Trenitalia Sicilia illustrerà lo sviluppo dei servizi ferroviari per la mobilità sostenibile nell’isola.

Il sottosegretario Barbaro interverrà sul nucleare sostenibile nella strategia energetica nazionale.

Il Premio Gaia e i 400 alberi per Monte Pellegrino

Il Premio Gaia si divide in due cerimonie. La prima, sabato dalle 19 alle 19.45, è dedicata a natura, riforestazione, rigenerazione urbana, impegno civico e giovani.

Tra gli ospiti c’è Marcello Mangia, di Mangia’s, con la donazione di 400 alberi per Monte Pellegrino.

Con lui ci saranno Dario Scalia di Metropolitree, Giovanni Provinzano dei Rangers d’Italia Sicilia, Nadia Lo Bosco del Lions Club Palermo Mondello e Giampaolo Cervone, presidente nazionale della Guardia Marina Nazionale. Ci saranno anche i giovani del progetto Ecologie Urbane a Terra Franca, a Cruillas.

La seconda cerimonia, domenica dalle 13 alle 13.30, riguarda innovazione ecologica, economia circolare, agricoltura, educazione e comunicazione.

Gli ospiti sono Junkle, Des Caiola, Aetos AI, Antonella Di Bartolo e Stefania Baio di BE Sicily Mag. Segue la presentazione del libro “Io sono Energia” di Francesco Panasci.

Il Village, i bambini e la musica

Per tutte e due le giornate gli spazi esterni della villa ospitano un Village aperto al pubblico. Ci sono gli stand di associazioni ed enti. Ci sono i laboratori su riciclo, riuso creativo e biodiversità. E ci sono le aree per i prodotti locali e le degustazioni.

C’è anche un’Area Kids con laboratori e giochi per avvicinare i più piccoli alla natura. Per tutto il festival resta aperta la mostra fotografica “Il mare di Palermo”, a cura di Panasci.

Sabato sera dj set dalle 20 alle 22 e poi il concerto dei Jack and Starlight, fino a mezzanotte. Domenica mattina l’intermezzo di parole e musica di Epruno, a cura di Mario Caminita. Il festival chiude domenica alle 14.15.

Tra i relatori del festival c’è anche Danilo Mazzara di Skillforequity.