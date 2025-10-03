Un weekend tra musica, birra artigianale, street food e visite guidate

A Terrasini arriva l’Oktobeer Fest: due giorni di birra artigianale, sapori siciliani e divertimento al Birrificio Bruno Ribadi

Il 4 e 5 ottobre 2025, Terrasini diventa la capitale siciliana della birra artigianale grazie alla prima edizione dell’Oktobeer Fest, l’evento organizzato dal Birrificio Bruno Ribadi. Due giornate all’insegna del gusto, della convivialità e della cultura brassicola siciliana, tra visite guidate, musica dal vivo e tanto street food locale.

Il cuore pulsante del festival sarà proprio il birrificio, trasformato per l’occasione in un grande villaggio del gusto, immerso nella natura e aperto a tutte le età.

Il programma prevede visite guidate alla scoperta del processo produttivo, un percorso sensoriale da fare a piedi nudi nel luppoleto, e uno spazio interamente dedicato ai più piccoli, con animazione e attività pensate per loro.

Un’esperienza tra birra, natura e tradizione siciliana

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro e comprende una birra artigianale a scelta, servita in un bicchiere brandizzato che resta in omaggio, l’accesso al luppoleto e la visita guidata al birrificio. Per i ragazzi dai 12 ai 18 anni è previsto un biglietto ridotto a 5 euro, che include un drink analcolico e il bicchiere in regalo. I bambini sotto i 12 anni entrano gratis.

L’Oktobeer Fest non è solo una festa della birra: ci sarà spazio anche per la musica, con concerti dal vivo e DJ set a tema beer-jay che accompagneranno l’atmosfera per tutta la giornata — fino a mezzanotte il sabato e fino al tardo pomeriggio la domenica. Il villaggio gastronomico offrirà una selezione di piatti tipici siciliani e specialità da street food, acquistabili tramite gettoni del valore di 2 euro ciascuno (ogni piatto o drink costerà da uno a tre gettoni).

L’appuntamento è per sabato 4 ottobre, dalle 11:30 fino a mezzanotte, e per domenica 5 ottobre, dalle 11:30 alle 18:00, presso il Birrificio Bruno Ribadi, in via Luigi Pirandello, a Terrasini (PA).

La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati. Per informazioni e per assicurarsi un posto, si può scrivere all’indirizzo eventi@brunoribadi.it o telefonare al numero +39 320 795 9550.

Un weekend pensato per appassionati, curiosi e famiglie, tra birra, storie, natura e identità siciliana. L’Oktobeer Fest si candida a diventare uno degli eventi più attesi dell’autunno sull’isola.