Il video girato da una passante a Terrasini

Poteva avere conseguenze peggiori la caduta di un palo della luce in pieno centro abitato a Terrasini, nel palermitano, ma alla fine diventa motivo di ilarità sul web. Tutta “colpa” di un video girato da una passante che ha assistito quasi in diretta alla caduta di questo palo e che ha pensato bene di inviare immediatamente un video messaggio al sindaco del paese, Giosuè Maniaci. Il suo “grido d’aiuto” rivolto al sindaco Giosuè Maniaci, anche per come si sono evolute le cose, è diventato da ieri un tormentone sul web, tanto da addirittura far diventare il primo cittadino una specie di super eroe.

Il fatto

Il fatto è accaduto ieri mattina in via monsignor Evola, strada centralissima e molto trafficata di Terrasini. Cade un palo della luce che si stacca di netto all’improvviso dalla base e crolla sulla strada occupando per intero la carreggiata. La passante intuisce il pericolo e comincia a filmare registrando un video messaggio da inviare al sindaco. Ma non fa nemmeno in tempo a completare la registrazione che si vede un’auto passare sopra il palo che ha finito a sua volta per travolgere un anziano rimasto a terra dolorante. Lo sfortunato anziano ha rimediato una frattura del perone ed è al momento ricoverato in ospedale. Il video è diventato virale sui social anche per il rimprovero della passante che ha ripetutamente richiamato l’automobilista a fare attenzione: “Signooooooooooraaaaaaaaaaaa…., come non detto, Giosuè per favore vedi se puoi intervenire in qualche modo”.

L’ilarità sul web

Il video è diventato virale al punto che è stato visionato e ripubblicato con dei montaggi ironici anche da noti influencer. Tra le risate generali, in pratica l’episodio accaduto nel paese marinaro del palermitano ha finito per diventare di dominio nazionale. E’ stato postato e ripostato ovunque, condito da tanta ironia per il modo colorito e singolare in cui la passante ha lanciato questo “allarme” al sindaco del paese.

Maniaci: “Io superman? Ma quando mai…”

Ci sono anche dei meme in cui il sindaco viene ironicamente accostato a Superman, considerato il modo in cui gli è stato chiesto aiuto: “Io superman? Ma quando mai… Semplicemente sono una persona a contatto con la gente e con tutti dialogo sempre. Anzitutto mi spiace per l’anziano, appena dimesso dall’ospedale lo andrò subito a trovare a casa per sincerarmi delle sue condizioni. Purtroppo la caduta del palo non era preventivabile, esternamente non si vedeva nulla. Ci si è accorti che era diventato fradicio alla base, al di sotto della base cementizia e quindi non era visibile esternamente. Fortunatamente alla fine potevano esserci conseguenze peggiori e quindi tutto sommato è andata bene, sull’ironia del web mi sono fatto qualche risata”.