La donna in difficoltà per gli spostamenti

E’ stata una grande gara di solidarietà a Terrasini per aiutare una turista a ritrovare il suo green pass. Lo aveva smarrito nei giorni scorsi insieme al suo borsello durante questa permanenza nella cittadina marinara del palermitano. Un vero guaio perché per potersi spostare aveva disperatamente bisogno di quel certificato verde in versione americana senza il quale avrebbe avuto mille intoppi sul piano burocratico. Il sindaco Giosuè Maniaci ha preso a cuore il caso ed ha deciso di lanciare un appello attraverso i social. Nell’arco di 24 ore si è registrata una grande mobilitazione di cittadini e gli oggetti smarriti, compreso il green pass, sono stati ritrovati.

La protagonista

La turista protagonista di questa vicenda è Jennifer Bond, italo-americana amante dell’escursionismo e dei paesaggi mozzafiato. E aveva scelto Terrasini proprio per organizzare una delle sue tappe. Una vacanza segnata da questa disavventura che rischiava davvero di trasformare questo bel momento in un incubo. Non sarebbe stato affatto facile riuscire a spostarsi dal momento che il documento era stato acquisito in America, dunque una banca dati diversa da quella in uso alle istituzioni italiane.

Il lieto fine

In seguito all’appello del primo cittadino la voce si è sparsa alla velocità della luce. E quel borsello con forme geometriche, con all’interno il preziosissimo green pass, è stato ritrovato. La donna è stata invitata al Comune per andarlo a ritirare e ha ritrovato il sorriso.

Il sindaco: “Siamo una bella comunità”

“Grazie a una provvidenziale segnalazione dell’ingegnere Salvatore Abbate, – afferma il primo cittadino – è stato possibile risalire al luogo dove era stato abbandonato il portamonete e soprattutto il Green pass Americano di Jennifer! Quando lo abbiamo comunicato a Jennifer, ha raggiunto il settimo cielo per la felicità! Un piccolo documento molto importante per la sua salute e i suoi viaggi! E credetemi, da ieri sera, una gara di solidarietà per aiutare la nostra concittadina Italo-americana con segnalazioni e suggerimenti su come avere un duplicato! Siamo proprio una bella comunità!”.