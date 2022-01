Un concorso musicale per promuovere il territorio e le tradizioni di Terrasini. Lo ha lanciato il Comune del centro alle porte di Palermo. Il concorso si intitola “Ti regalo un brano” e premierà tre composizioni che confluiranno in un’unica incisione destinata alla distribuzione gratuita.

L’obiettivo dell’iniziativa, dunque, è quello di promuovere il territorio e le tradizioni locali nella convinzione che l’emozione suscitata dalla narrazione in musica possa suscitare attenzione per il territorio di Terrasini, fornendo allo stesso tempo uno strumento di promozione culturale del paese.

Cusumano “I vincitori si esibiranno a Casa Sanremo 2023”

“I vincitori – dichiara l’assessore ai Beni Culturali Vincenzo Cusumano del Comune di Terrasini – oltre all’incisione del brano, avranno la possibilità di esibirsi durante la kermesse musicale del Festival di Sanremo 2023 al Palafiori, all’interno della manifestazione ‘Casa Sanremo‘. Dopo ‘Ti regalo un libro’, un’esperienza bellissima che ha visto la partecipazione di tanti scrittori, continuiamo il nostro percorso. ‘Ti regalo un brano’ è, infatti, una occasione ulteriore di allargare il raggio d’azione dell’arte. Partecipate numerosi – esorta l’assessore –. Secondo noi sarà una nuova carta vincente per promuovere il nostro territorio”.

Partecipazione aperta e gratuita

La partecipazione è aperta a singoli cantanti, gruppi musicali, orchestre, esordienti e noti, di qualsiasi nazionalità e provenienza, residenti in Italia o all’Estero. La partecipazione al concorso è gratuita: si potrà inviare una sola composizione in formato mp3. Per composizione si intende un brano, formato da parole e musica, dalla durata minima di 2 minuti fino a un massimo di 5 minuti, o un brano, solo musicale, dalla durata minima di 2 minuti fino a un massimo di 10 minuti. Tali brani dovranno essere ispirate a Terrasini e, o, alle tradizioni locali.

Le domande si potranno presentare entro il 31 maggio

I brani insieme all’istanza di partecipazione, dovranno pervenire entro le 12 del prossimo 31 maggio.

L’Avviso e il modulo di istanza si trovano pubblicati all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Terrasini.