Si sono fermate ieri le vasche di accumulo

Emergenza idrica a Terrasini a causa di un grave guasto all’impianto dell’acquedotto. E’ finito a notte fonda l’intervento di ripristino alle vasche. L’intervento d’urgenza si è reso necessario in quanto si è verificato un guasto di grande entità che ha imposto ieri il blocco dell’erogazione idrica a Terrasini, creando quindi disagi a migliaia di residenti che hanno visto il rubinetto di casa propria a secco.

La riparazione

Gli operai hanno lavorato sino a notte fonda negli impianti al servizio delle vasche di accumulo. Si è individuato il guasto e proceduto alla sostituzione di tubazioni e raccordi che hanno permesso di poter ripristinare il pompaggio dell’acqua e la sua erogazione. Soltanto dopo l0una di notte l’acqua è tornata a riempire le vasche di accumulo.

Il sindaco: “Disagi superati”

Il sindaco Giosuè Maniaci tira un sospiro di sollievo dopo quanto accaduto: “Voglio ringraziare – afferma – i dipendenti comunali, il capo Area Tuttolomondo per aver coordinato l’intervento, il presidente del consiglio comunale Marcello Maniaci per aver seguito i lavori e le maestranze che hanno lavorato sino a notte fonda per risolvere un grosso guasto al sistema di pompaggio nelle vasche comunali. Questa mattina l’erogazione dell’acqua tornerà normale in tutte le zone del paese e i piccoli disagi di ieri saranno risolti”.

Nel giugno scorso altro intervento

Alle porte dell’estate a Terrasini un altro grosso problema era stato superato sul fronte dell’emergenza idrica. Per un mese all’incirca si erano registrati disagi a macchia di leopardo a causa del guasto ai due pozzi che nel maggio scorso si erano fermati per il blocco quasi contemporaneo alle pompe che prelevavano l’acqua, vale a dire Cozzo Schinaldi e Pizzotti che in totale garantiscono ben 28 litri di acqua al secondo. I due turni di erogazione sono stati quindi ripristinati e avvengono la mattina dalle ore 7 alle 11 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.

Le segnalazioni via whatsapp

Eventuali segnalazioni su disservizi alla portata idrica potranno essere inoltrate attraverso il numero whatsapp 091.8619262.