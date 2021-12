il controllo della polizia a siracusa

E’ già finita la vacanza a Siracusa per un turista costretto a lasciare l’albergo dove stava pernottando.

Turista senza Green pass

Non aveva con se il Green pass, per cui è stato sanzionato ma la multa è stata emessa anche nei confronti del titolare della struttura, colpevole di non aver chiesto il certificato.

Controlli in un albergo di Ortigia

E’ questo l’esito di un controllo degli agenti delle Volanti e della Polizia municipale compiuto nelle ore scorse in un albergo che si trova ad Ortigia, il centro storico di Siracusa. Gli investigatori si sono presentati nel locale ed hanno dato una occhiata al registro e quando hanno incrociato un cliente hanno chiesto che esibisse il Green pass.

Due sanzioni

Le scuse non sono servite, così come quelle dell’albergatore: entrambi saranno costretti a pagare le multe. Non è stato l’unico controllo, gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente, Giulia Guarino, hanno passato al setaccio le altre strutture, in particolare quelle del centro storico, ma non sono state riscontrate altre irregolarità. Nelle prossime ore, le verifiche interesseranno altre categorie produttive.

Niente feste a Capodanno

Niente feste per Capodanno e tante altre restrizioni. Arriva la stretta di Capodanno del governo con nuove misure anti contagio da Covid19 in tutta Italia. Via libera dal governo Draghi al nuovo decreto che contiene misure stringenti

Discoteche chiuse, feste di piazza vietate

Niente feste in piazza e discoteche chiuse fino al 31 gennaio, niente più caffè al bancone per i non vaccinati, super pass per andare in un museo o in palestra, mascherine Ffp2 obbligatorie per bus e metropolitane, andare allo stadio o al cinema. Per chi arriva o torna in Italia tamponi a campione per chi entra nel paese anche dai valichi di frontiera. Nove milioni per garantire uno screening nelle scuole e assicurare il rientro in sicurezza dopo le vacanze.