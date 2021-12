Ora la decisione spetta al Consiglio dei Ministri

Terminata a Palazzo Chigi, dopo circa due ore, la riunione della cabina di regia convocata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, per fare il punto della situazione sul Covid-19 e pianificare nuove misure. Quali decisioni sono state consigliate all’Esecutivo che dovrà poi decidere con apposito decreto?

Riduzione del Green Pass

Riduzione della durata del green pass da 9 a 6 mesi dal 1° febbraio e anticipo della terza dose di richiamo a 4 mesi dopo l’esame e l’eventuale via libera dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Mascherine

Obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca e obbligo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto. In merito alle FFP2 si sta valutando anche l’introduzione di prezzi calmierati.

Feste vietate

Fino al 31 gennaio sono vietati eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto.

Obbligo vaccinale

Il governo valuta l’introduzione dell’obbligo di vaccini per tutta la Pubblica amministrazione.

Obbligo tampone

Per poter partecipare ad una festa in un locale o per andare a ballare in discoteca tra il 28 e il 31 dicembre bisognerà aver fatto la terza dose del vaccino oppure avere l’esito negativo di un tampone se si è ancora in attesa del booster.

Green pass per consumare al banco

Fino al 31 gennaio si prevede l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato (2G solo per vaccinati e guariti) alla ristorazione al chiuso anche al banco. Inoltre, si vieta il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.

Ospiti a Natale

Il governo non pensa di introdurre raccomandazioni sul numero massimo di invitati a casa a Natale o Capodanno.