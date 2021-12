indagine dei carabinieri ad avola

E’ stato trovato di tutto in una pizzeria di Avola: due lavoratori in nero, che percepivano il reddito di cittadinanza, ed accessi nel locale senza il controllo del Green pass. Sono stati i carabinieri, al termine di un controllo compiuto insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siracusa, a disporre la chiusura dell’attività commerciale.

Pizzeria No Vax

La segnalazione su quanto avveniva in questa pizzeria No Vax è arrivata nei giorni scorsi, i militari avrebbero saputo che i clienti del locale non venivano controllati, ognuno di loro avrebbe potuto sedersi e consumare il pasto senza fornire il Green pass. E così, è stata organizzata un’ispezione dove è emerso dell’altro, tra cui l’impiego di personale beneficiario del reddito di cittadinanza che sarà sospeso.

Furto di energia elettrica

Inoltre, il titolare della pizzeria, secondo quanto emerge nelle indagini dei militari della stazione di Avola, avrebbe bypassato la rete elettrica e “con l’ausilio dei tecnici della società elettrica, è stato riscontrato il furto di energia” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Denunciati

Sono stati denunciati alla Procura di Siracusa il proprietario dell’attività per furto di energia elettrica ed i due percettori di reddito di cittadinanza per truffa aggravata.

Le sanzioni

Per le violazioni amministrative riscontrate sono state elevate sanzioni per circa 8000 euro. E’ stato notificato al titolare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per l’inosservanza delle disposizioni sul contrasto alla diffusione del Covid19.

I numeri sulle sanzioni anti Covid19 nel 2021

Sono state oltre 148 mila le persone, di cui 3576 sanzionate, sottoposte ai controlli anti Covid19 nel Siracusano. Un dato fornito dalla Prefettura di Siracusa nel periodo compreso tra l’1 gennaio ed il 19 dicembre del 2021. In merito ai controlli alle attività commerciali, sono stati 30.500 i locali sottoposti alle verifiche, 189 i titolari che hanno subito dei provvedimenti.

Numeri preoccupanti sul contagio

Sale, in modo vertiginoso, il numero dei positivi a Siracusa. A preoccupare è la corsa del Covid19, in appena 20 giorni i casi sono raddoppiati: si è passati da 180 contagiati agli attuali 376.