Serata danzante tra i liceali senza norme anti Covid19, la polizia chiude il locale

23/12/2021

Una serata danzante tra liceali è stata sospesa ieri sera dagli agenti delle Volanti di Siracusa per violazioni delle norme anti Covid19.

Assembramenti nel locale

In un locale, la sede di un circolo, alla periferia nord di Siracusa, c’era un numero di persone tali da creare assembramenti, per cui gli investigatori hanno disposto la chiusura per due giorni. Il titolare del circolo è stato sanzionato per violazione della legge sull’emergenza sanitaria.

Blitz della polizia

Il blitz è scattato dopo una segnalazione e così gli agenti si sono recati in quella struttura dove era in corso un serata danzante non riservata ai soci dell’associazione, per cui, al termine dei riscontri, è stata emessa una denuncia a carico del presidente del circolo privato “per aver abusivamente aperto un locale di trattenimento e pubblico spettacolo”.

Illecita concorrenza

Secondo quanto emerge nella tesi della Questura, l’uomo, “abusando dell’associazione culturale di cui è presidente, ha avviato un’attività imprenditoriale – spiegano dal palazzo della Questura – che costituisce un’illecita concorrenza nei confronti degli altri operatori del settore e rappresenta un pericolo per l’incolumità pubblica, considerato che le condizioni di sicurezza dei locali non risultano essere stati preventivamente verificati dagli organismi tecnici indicati dalla legge per lo svolgimento di tale attività”.

Sanzioni per gli organizzatori

Gli organizzatori ed i promotori della serata sono stati destinatari di una sanzione economica.

La pizzeria ad Avola No Vax

Proprio ieri, ad Avola, al termine di un controllo i carabinieri hanno scoperto due lavoratori in nero, che percepivano il reddito di cittadinanza, oltre al fatto che gli accessi nel locale avvenivano senza il controllo del Green pass.

Inoltre, il titolare della pizzeria, secondo quanto emerge nelle indagini dei militari della stazione di Avola, avrebbe bypassato la rete elettrica e “con l’ausilio dei tecnici della società elettrica, è stato riscontrato il furto di energia” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.