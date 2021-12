In un ristorante multati cliente e proprietario

Tre multe e la chiusura di un’attività ristorativa è il frutto dei controlli dei carabinieri sul green pass nel territorio della provincia trapanese. L’attività è partita su iniziativa del comando provinciale, nell’ambito dei servizi di pattuglia eseguiti dal personale delle stazioni e delle sezioni radiomobili dislocate sul territorio. Proprio nel quadro di queste attività ordinarie sono stati effettuati in questi giorni questi ulteriori controlli mirati al rispetto della vigente normativa per il contenimento del covid19. L’obiettivo è quello di tutelare la salute pubblica.

A Salemi

Nella provincia trapanese, nonostante non siano state rilevate particolari criticità, i carabinieri hanno comunque riscontrato alcune violazioni amministrative. In particolare, a Salemi, hanno accertato che proprio il titolare di una pizzeria era sprovvisto di green pass. Per tale motivo all’uomo è stata elevata una sanzione di 400 euro. Inoltre, la sua attività di ristorazione è stata sospesa per la durata di 3 giorni.

A Erice

A Erice, nel corso di un’attività ispettiva attivata in un ristorante, i carabinieri della locale stazione hanno accertato che un uomo di 57 anni era seduto ad un tavolo all’interno del locale, intento a consumare la propria ordinazione, nonostante fosse in possesso di un “green pass base” rilasciato a seguito di tampone e non del “super green pass”, oggi invece necessario per accedere nei locali di ristorazione. Tale violazione ha comportato una multa per il trasgressore e per l’esercente. Quest’ultimo è stato sanzionato per omessa vigilanza, in poche parole.