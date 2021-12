i dati forniti dal sindaco di siracusa

Raccolta differenziata oltre la soglia del 50 per cento e sanzioni raddoppiate per chi smaltisce illegalmente. Sono i dati forniti questa mattina dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, nel corso di una conferenza stampa, organizzata nella sede dell’Area marina protetta, per illustrare i numeri sulla gestione dei rifiuti, affidati alla Tekra, la società vincitrice oltre un anno fa dell’appalto sulla nettezza urbana.

I dati dal 2018 ad oggi

“Nel 2018 la media annuale era del 18%, nel 2019 del 27,50%, nel 2020 del 41,20% mentre nel 2021 abbiamo toccato la quota del 50%” ha detto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

Il peso di Catania sulla discarica di Lentini

Durante il suo intervento, il sindaco ha spiegato che la bassa percentuale di raccolta differenziata di Catania incide fortemente nel conferimento dei rifiuti indifferenziati nella discarica di Lentini, il sito in amministrazione giudiziaria, che, però, è in via di saturazione.

In sostanza, l’immondizia, di proporzioni straordinarie, proveniente dal capoluogo etneo sommerge la discarica, penalizzando così i Comuni virtuosi, tra cui quelli del Siracusano, che hanno poca indifferenziata ma che va, comunque, smaltita.

Le telecamere

L’assessore ai Rifiuti Andrea Buccheri ha, invece, parlato dell’istallazione di nuove 20 telecamere, ottenuto grazie ad un progetto finanziato con soldi pubblici e presentato da un Comitato, che terranno sotto controllo le zone balneari di Siracusa, quelle più soggette allo smaltimento abusivo dei rifiuti. A queste se ne aggiungeranno altre 14, nella disponibilità del Comune che sono attualmente in manutenzione.

Le sanzioni per i trasgressori

Sul fronte delle sanzioni, il comandante della Polizia municipale, Enzo Miccoli, ha spiegato che il numero delle multe è praticamente raddoppiato grazie al lavoro del Nucleo della polizia ambientale.

Per quanto concerne l’abbandono di rifiuti sono stati emessi 1035 verbali nell’ultimo anno contro i 465 degli anni scorsi.

1365 le sanzioni per quanto concerne le discariche abusive contro le 369 degli anni precedenti. Il comandante ha anche spiegato che i risultati sono stati raggiunti con la collaborazione della Polizia provinciale.