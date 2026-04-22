Dopo la passeggiata a Trappeto alla scoperta di Danilo Dolci, proseguiamo con HERITAS lungo un itinerario dedicato alla memoria della lotta alla mafia e alla figura di Peppino Impastato.
Il 27 aprile ti aspettiamo a Terrasini.
Partiremo alle 9.00 da Radio Aut per arrivare al Palazzo D’Aumale, scoprendo il patrimonio culturale — materiale e immateriale — che questo luogo ancora custodisce.
Sarà la comunità stessa a raccontarci le battaglie vinte negli anni contro la cultura dell’omertà: una narrazione collettiva, autentica, necessaria.
Un viaggio nel cuore pulsante di Terrasini attraverso il racconto vivo della comunità e delle sue vittorie civili.
Lun 27 apr ore 09:00
Partenza da Radio Aut, Terrasini (Corso Vittorio Emanuele III, 108)
Durata: 4 h
Evento gratuito
Per maggiori informazioni scrivi a: antonina.albanese@cesie.org
Luogo: Radio Aut, Corso Vittorio Emanuele III, 108, TERRASINI, PALERMO, SICILIA
Tipo evento: Altro
Data Inizio: 27/04/2026
Data Fine: 27/04/2026
Ora: 09:00
Artista: CESIE ETS e Le Vie dei Tesori
Prezzo: 0.00
Link: https://cesie.org/events/heritas-passeggiate-trappeto-terrasini/
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