Pubblicato l’avviso dal Comune

In arrivo a Terrasini i monopattini elettrici. Anche nel paese marinaro della provincia palermitana, meta gettonatissima di turisti e villeggianti nel periodo estivo, ci si appresta a dare vita alla cosiddetta mobilità sostenibile che mira a garantire spostamenti ecologici all’interno del centro abitato. Il Comune ha pubblicato un avviso per la ricerca di aziende del settore che possano fornire i monopattini elettrici per dotare il paese di una copertura adeguata. Si prevedono almeno 60 postazioni.

Gli obiettivi del Comune

Tra gli obiettivi strategici dichiarati dall’amministrazione comunale di Terrasini c’è il potenziamento del sistema di mobilità sostenibile basata sull’intercambiabilità dei mezzi di trasporto e sull’utilizzo di sistemi a basso impatto ambientale. Un modo per consentire gli spostamenti in città e lungo il litorale in modo efficiente e sostenibile. Il governo cittadino sta portando avanti una serie di progetti di rigenerazione urbana, orientati verso la valorizzazione del verde pubblico, della mobilità a basso impatto ambientale tramite installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, servizi di bike sharing e progetti di riqualificazione delle aree verdi e della fascia costiera.

L’atto di indirizzo

Con atto di indirizzo l’amministrazione comunale ha dato mandato al comando di polizia municipale di avviare il procedimento per l’affidamento del servizio di noleggio in sharing di monopattini e biciclette elettriche, a pedalata assistita, in modalità free floating nel centro abitato di Terrasini. Il servizio di sharing in modalità free floating, di dispositivi elettrici, si basa sulla circolazione a flusso libero, (con possibilità di restituire i mezzi in punti diversi da quello di prelievo) e prevede la gestione, da parte di uno o più operatori economici, in possesso di tutti i requisiti di legge per avviare l’attività, offrendo un parco veicoli di almeno 60 dispositivi.

A costo zero per il Comune

Il servizio di noleggio dei monopattini e delle bici in sharing free floating, dovrà essere erogato secondo un sistema che non preveda per il Comune il pagamento di alcun canone, costo o onere di servizio, messo a disposizione sul territorio comunale, inclusa la fascia costiera, e fruibile dai turisti e dai singoli cittadini. Sulla base dell’avviso il sistema di noleggio dovrà essere fornito secondo le modalità più efficienti, con pagamento tramite supporti digitali ed applicazioni per smartphone di ultima generazione, con tariffazione al minuto o per fasce orarie, di facile usabilità per tutte le tipologie di utenti. La scadenza per la presentazione delle proposte, al protocollo del Comune, è stabilita per il prossimo 30 maggio alle ore 12.