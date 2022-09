Distruggono le piante della chiesa e i vandali finiscono su facebook, prete su tutte le furie

Michele Giuliano di

13/09/2022

I piccoli vandali finiscono su facebook. A pubblicare il loro video è un prete di Terrasini, nel palermitano, don Davide Rasa, andato su tutte le furie per il danneggiamento subito nell’atrio esterno della chiesa della Provvidenza che è da lui amministrata. Il sacerdote non ha mandato giù l’ennesimo gesto che denota la totale mancanza di rispetto per le cose pubbliche. E ripromette che farà di tutto per rintracciare i piccoli vandali per fargli ripristinare quanto hanno danneggiato.

Le immagini

Il fatto è accaduto, secondo quanto oltretutto si legge dall’orario delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza, poco dopo la mezzanotte della notte trascorsa, quindi quella a cavallo tra ieri e oggi. Si vede che in tre, che appaiono evidentemente dei minorenni i cui volti sono stati appositamente oscurati per non renderli identificabili, si avvicinano ad uno dei vasi centrali dell’atrio esterno della chiesa. Ad un certo punto uno di loro si vede chiaramente afferrare l’estremità di una pianta e di tirarla sino a distruggerla. Probabilmente preoccupato per quel gesto commesso all’improvviso si mette a correre.

Il video pubblicato

“Mi dispiace pubblicare questo video – scrive don Rasa sulla sua pagina social -, ma sono veramente stanco di tanta cattiveria e mancanza di rispetto, nei confronti del bene pubblico! Non accetto che ancora si continui a non amare ciò che può essere di tutti! Mi dispiace che i volti non si riconoscono, farò di tutto per risalire ai colpevoli di questo gesto perché devono restituire alla società quanto hanno distrutto, per diventare ‘Uomini’ di questo mondo!”. Poi il prete, molto conosciuto in paese anche per il suo “attivismo” il mezzo alla gente, ha voluto lanciare un appello: “Invito i genitori a non risparmiarsi di insegnare ai propri figli l’amore per il creato, per il bene pubblico, per il proprio paese, per camminare con schiena dritta e consapevole in questa società”.