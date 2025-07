Partirà da Prizzi e si concluderà a Palazzo Adriano, paese del Palermitano in cui è stato girato il film Nuovo Cinema Paradiso, la terza tappa di “Itinerarium Rosaliae”, iniziativa finanziata dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – dipartimento regionale dell’Agricoltura, per la promozione di prodotti agricoli, agroalimentari ed enogastronomici identitari della Sicilia.

Il racconto per immagini

Lunedì 7 luglio proseguirà il racconto per immagini alla scoperta dei principali luoghi d’interesse storico e ambientale del Cammino di Santa Rosalia. Un viaggio in bici attraverso i Monti Sicani con la guida cicloturistica Mario Orlando, che avrà come destinazione finale il villaggio enogastronomico, per l’occasione allestito a piazza Umberto I. Nota per essere stata scelta dal regista Giuseppe Tornatore come set principale del film premio Oscar Nuovo Cinema Paradiso, piazza Umberto I è il cuore di Palazzo Adriano e rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità locale. Oltre alla fontana ottagonale ospita infatti due importanti chiese – quella di rito greco-bizantino dedicata a Maria Santissima Assunta e quella di rito latino dedicata a Santa Maria del Lume – nonché Palazzo Dara, sede del municipio.

Il punto d’incontro

Sarà questo il punto d’incontro fra cicloturisti, aziende locali dell’agroalimentare e amministrazione comunale di Palazzo Adriano per la degustazione dei prodotti tipici del territorio.

Le pedalate amatoriali lungo il percorso che collega l’eremo di Santo Stefano Quisquina al santuario di Monte Pellegrino – organizzate anche con il contributo delle associazioni Sport Web Sicilia, Kòrai e Itinerarium Rosaliae (composta dai 15 comuni del Cammino) – termineranno l’11 luglio a Palermo, una manciata di giorni prima del tradizionale Festino.

L’impresa culturale e creativa Kòrai – Territorio, Sviluppo e Cultura, Officina Territoriale dell’Itinerarium Rosaliae del Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Palermo, dal 2018 è impegnata nella valorizzazione del cammino naturalistico, culturale e religioso dedicato a Santa Rosalia. Nel 2021 ha promosso la costituzione dell’Associazione Itinerarium Rosaliae, oggi sostenuta dai 15 Comuni coinvolti nel percorso. A partire dal 2023, Kòrai ha assunto ufficialmente il ruolo di soggetto gestore della governance dell’Itinerarium, contribuendo con competenza e visione allo sviluppo partecipato e sostenibile dell’intero percorso.

“Promuovere il territorio tramite le ed eccellenze gastronomiche e gli itinerari turistici rimane la migliore scelta strategica per lo sviluppo territoriale” – Nicola Granà, Sindaco di Palazzo Adriano

Le fasi salienti trasmesse da “Due ruote a Sud”

Come di consueto le fasi salienti della terza tappa di “Itinerarium Rosaliae” saranno trasmessi durante la trasmissione televisiva “Due ruote a Sud”, condotta dal giornalista Fabio Bologna, in onda tutte le settimane su Bike Channel (canale 222 di Sky, 259 DTT e 60 DTT tasto rosso Sportitalia), ma anche sulle pagine di sportwebsicilia.it: testata giornalistica online che dal 2020 si occupa di informazione, promozione e diffusione della cultura sportiva nel territorio siciliano.