L'iniziativa

È attiva l’offerta formativa per il Terzo Settore del Sud con il progetto FQTS 2021

A partecipare all’iniziativa sarà il Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna

Lo scopo è quello di valorizzare i legami, costruire reti virtuose, promuovere la cultura e lo sviluppo

È disponibile un percorso di formazione per “diventare attori capaci e responsabili di un cambiamento possibile!”: a sostenerlo è Mauro Giannelli, coordinatore del progetto per il Terzo Settore, ormai giunto alla 13°edizione, FQTS 2021.

Protagonista indiscusso dell’iniziativa è il Mezzogiorno ed in particolare 6 Regioni del Sud: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Si tratta di un percorso formativo promosso dal Forum nazionale del Terzo Settore e da CSVnet, con il sostegno della Fondazione CON IL SUD.

In un periodo storico difficile, in cui il “distanziamento fisico” è diventato impropriamente “distanziamento sociale” risulta fondamentale valorizzare la cultura, la formazione, il dialogo tra le reti del Terzo settore e le comunità territoriali, al fine di rimboccarsi le maniche e co-progettare un futuro di valori condivisi.

L’iniziativa FQTS 2021, che si definisce come “la formazione per guardare lontano”, ha lo scopo di coinvolgere ben 160 territori del Sud, valorizzando la cultura, i legami relazionali e la capacità di costruire reti virtuose.

Pertanto, rinascere dalle macerie, da una crisi senza precedenti, e scegliendo di investire e credere nella formazione, significherà ricostruire e promuovere sviluppo, con importanti ricadute nel tessuto socio – economico e culturale.

Al fine di essere coerenti al principio di condivisione partecipata e attiva, in questa edizione i destinatari della formazione non saranno infatti i singoli rappresentanti di realtà di Terzo settore, ma gli stessi Enti e le Reti del Mezzogiorno.

Il risultato atteso sarà quello di coinvolgere in 3 anni quasi 600 territori e/o comunità, raggiungendo per ogni annualità oltre 1.500 persone in formazione. Per iscriversi al percorso formativo c’è tempo fino al 15 febbraio 2021