Il 18 gennaio simulazione organizzata da Compleo Campus e WAUniversity

Le selezioni universitarie per l’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso di medicina, odontoiatria e veterinaria si svolgeranno a febbraio e aprile 2024, gli studenti candidati dovranno sostenere il TOLC Med o il Tolc Vet, una prova di 90 minuti composta da 50 domande a risposta multipla sulle materie di biologia, chimica, fisica, matematica, logica e cultura generale.

Agli ultimi TOLC di aprile e luglio 2023 hanno partecipato circa 100.000 studenti per 15.000 posti tra medicina, odontoiatria e veterinaria. I quiz più complicati sono stati quelli di fisica e chimica, a seguire matematica, logica, biologia e cultura generale.

Non basta solo studiare, ma bisogna acquisire la cosiddetta “testa da quiz” ovvero imparare a comprendere rapidamente la richiesta del quesito, escludere le risposte più ovvie e fare un ragionamento o un calcolo preciso per trovare la risposta corretta.

Il 18 gennaio all’Aula Magna dell’Università evento formativo

Il 18 gennaio dalle 16 alle 19.30, presso l’aula Magna dell’edificio 18 dell’Università degli Studi di Palermo, in Viale delle Scienze, i primi 100 studenti che si iscriveranno all’evento formativo potranno mettersi alla prova con una simulazione del TOLC organizzata da Compleo Campus e WAUniversity, la scuola di preparazione ai test di ingresso che dal 2013 ha aiutato più di 150.000 studenti a superare i test di ammissione.

I docenti e i tutor di WAU spiegheranno come risolvere più strategicamente i quiz dell’esame, come adottare un metodo di studio specifico e consegneranno ai partecipanti dei materiali didattici gratuiti per prepararsi ai test di ammissione. Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a info@wauniversity.it indicando nome, cognome e numero di telefono o iscriversi tramite il link https://wauniversity.it/simulazione-del-tolc-unipa