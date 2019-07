malore per il cantante protagonista mauro sposito

La Velvet Live, produttrice dello show THE BEATLES MUSICAL by THE BEATBOX with ROMA PHILHARMONIC ORCHESTRA, comunica che gli spettacoli, previsti il 30 luglio 2019 a Palermo, presso il Teatro Verdura ed il 31 luglio 2019 a Taormina, presso il Teatro Antico, sono stati annullati a seguito di un’improvviso malore che ha causato un abbassamento di voce all’artista Mauro Sposito, cantante protagonista del concerto, che dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento e dovrà osservare un lungo periodo di riposo che lo renderà indisponibile fino a fine ottobre.

Purtroppo, a causa dei fitti impegni futuri, ad oggi non è possibile stabilire una data certa per riprogrammare l’evento.

Si provvederà pertanto al rimborso dei biglietti presso il punto vendita o il circuito di vendita, in cui è stato effettuato l’acquisto.