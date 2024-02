Quattro tir sono andati in fiamme a Carini nell’area industriale. I mezzi sono pieni di generi alimentari. In tanti hanno sentito un forte boato poi una colonna di fumo che si è levata in alto visibile anche dall’autostrada. Stanno intervenendo i vigili del fuoco con diverse squadre. Si sta cercando ci capire cosa abbia provocato l’incendio.

Il rogo a Palermo

Sette auto sono andate in fiamme in via Crociferi a Palermo. Il rogo partito da due vetture attorno alle due della scorsa notte ha danneggiato le altre cinque. Le fiamme sono partite dalle autovetture parcheggiate nei pressi del civico 112. Sono in corso indagini per accertare la natura del rogo.

L’incendio a Cassibile

Un incendio è scoppiato ieri notte, intorno alle 3, a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa, coinvolgendo una macchina ed una paninoteca, nei pressi di un istituto comprensivo.

La marcia delle fiamme

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri di Siracusa, le fiamme, di origine dolosa, sarebbero state prime appiccate contro l’auto, poi le fiamme si sono propagate verso l’attività commerciale.

L’auto è del consigliere comunale Casella

E’ del consigliere comunale di Siracusa, Giuseppe Casella, l’auto che è stata data questa notte alle fiamme, a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa. L’esponente politico fa parte del gruppo consiliare Insieme che ha manifestato la sua solidarietà. “Condanniamo fermamente qualsiasi forma – spiegano gli esponenti del gruppo Insieme – di violenza e intimidazione, sia essa fisica o materiale, nei confronti del consigliere Casella. Tali gesti non solo minano la democrazia, ma ledono gravemente il diritto di ogni individuo a esprimere le proprie opinioni e a partecipare attivamente alla vita politica e sociale della nostra comunità”. Le indagini dei carabinieri si concentreranno anche sull’attività politica del consigliere comunale di Siracusa che siede tra banchi dell’opposizione.

L’arrivo dei pompieri

L’allarme è scattato dopo le segnalazioni dei residenti della zona che hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, i quali sono riusciti ad arginare l’azione delle fiamme.

