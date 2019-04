Disponibili 10 borse di studio dal valore di 1.500 €

Un progetto destinato a laureati in giurisprudenza che permette di migliorare il curriculum con un’esperienza internazionale. L’opportunità la offre la Fondazione YMCA Italia, in collaborazione con The International Seal GEIE di Londra, che ha bandito una selezione per la partecipazione al progetto Work Experience UK. L’obiettivo è di permettere ai selezionati di acquisire competenze teoriche e pratiche per lo svolgimento di consulenza legale tra l’Italia e il Regno Unito.

“Si tratta di un’occasione preziosa e unica per arricchire il proprio curriculum vitae”, ha affermato la professoressa Daniela Mainenti, responsabile nazionale per i Master e l’Alta Formazione della Fondazione YMCA Italia. Alla selezione possono partecipare gli studenti iscritti in Università italiane dal quarto anno del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza con una media ponderata non inferiore a 26/30 e i laureati che, alla data di inizio della ‘Work Experience’ nel Regno Unito, siano in possesso di un titolo di II livello in Giurisprudenza conseguito in Italia. Altre requisito è la conoscenza della lingua inglese almeno di livello B.

Le Work Experience avranno una durata di due settimane e cominceranno dal prossimo mese di giugno con data da concordare tra il tirocinante e il soggetto ospitante. Per la prima tornata, sono disponibili 10 posti. Inoltre, The International Seal GEIE – gruppo di giuristi, notai e avvocati europei che forniscono supporto legale e tecnico – mette a disposizione 10 borse di studio dal valore di 1.500 euro.

“Siamo convinti – ha affermato la professoressa Mainenti – che gli studenti che avranno l’occasione di partecipare ai tirocini presso alcune tra le più prestigiose Law Firms di Londra potranno acquisire una conoscenza che ancora di più e meglio spalancherà loro le porte del mondo del lavoro”. Il bando può essere scaricato sul sito della fondazione YMCA Italia.