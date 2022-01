tanta solidarietà

La macchina del fango del popolo no-vax si è abbattuta su Tiziana Maniscalchi, primario del reparto Covid dell’ospedale Cervello. La sua bacheca social è stata inondata da veri e propri insulti oltre che di offese gratuite da pare di convinti sostenitori no-vax non solo siciliani. Una pioggia di solidarietà però è arrivata per il medico.

Insulti e offese al primario

Una serie di post che ha portato il medico a scrivere sulla propria bacheca Facebook le parole di risposta contro chi le ha manifestato odio. “Una risposta per tutti – ha scritto il primario -, esiste un reato che si chiama calunnia e che potrà fruttare più delle TV…siete rintracciabilissimi ed è probabile che a fine pandemia mi possa pagare una lunghissima vacanza con i proventi. Gli avvocati sono già al lavoro”. Al medico sono arrivati decine e decine di attestati di solidarietà dopo aver pubblicato i vari messaggi giunti nella sua posta social. “Devo veramente ringraziare tutti. Sappiate che la mia è una lotta per tutta la categoria dei sanitari e di coloro che lavorano per la sanità in questo momento”.

Le dichiarazioni su La7

Il Primario Tiziana Maniscalchi aveva reso alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione di la7 L’aria che tira. Rivolgendosi al medico odontoiatra Andrea Stramezzi ha detto: “Se vede tanti pazienti con la terza dose che stanno bene gli altri senza il booster vengono in ospedale”. Anche in seguito a queste dichiarazioni, il medico è stato attaccato dal popolo no-vax social.

La solidarietà di Marianna Caronia

“Desidero esprimere la mia più grande solidarietà e vicinanza a Tiziana Maniscalchi, primario del reparto Covid dell’ospedale Cervello vittima di attacchi e insulti sui social network. In questi terribili mesi di pandemia sono sempre stata vicina a lei e ai suoi colleghi e non posso accettare che siano fatti oggetto di critiche e attacchi volgari e immotivati. Qualsiasi forma di violenza verbale è inaccettabile, a maggior ragione se rivolta contro chi, da quasi due anni, è impegnato in prima linea nella lotta contro il virus. Una lotta resa ancor più difficile proprio da chi rifiuta il vaccino e a volte persino le cure.

Mi auguro che gli autori di queste minacce e insulti siano presto identificati e sanzionati.” Lo ha dichiarato Marianna Caronia commentando la notizia.