RATTI ATTRATTI DAI RIFIUTI, TECNICI AL LAVORO PER RIPARARE IL GUASTO

Sono stati registrati alcuni disservizi per diverse utenze telefoniche del quartiere Politeama, a Palermo. Gli abitanti della zona, nonchè i proprietari di alcune attività commerciali, sono rimasti da ore senza la possibilità di accedere alla rete.

Ciò in seguito ai danni registrati sulle cabine di due compagnie telefoniche, posizionate fra via Francesco Omodei e via Pasquale Calvi. Sul posto sono già al lavoro i tecnici per riparare il guasto. Secondo quanto riferiscono, le utenze dovrebbero tornare alla normale funzionalità entro il primo pomeriggio.

Topi tranciano cavi

Da un primo sopralluogo effettuato sulle strutture, è emerso che alcuni cavi in rame sono stati tranciati. Secondo i primi riscontri effettuati, a causare tale situazione sarebbero stati alcuni ratti, probabilmente provenienti dal limitrofo sistema fognario.

Un problema che non è nuovo nel suo genere. Quello di oggi, infatti, è il terzo intervento di manutenzione sugli impianti in questione nel giro di una settimana.

Ratti attratti dai rifiuti

Ad attirare la presenza dei topi è la spazzatura presente proprio accanto alle cassette che contengono i cavi. Un ammasso di spazzatura frutto di un mancato spazzamento e della contemporanea presenza di incivili, che vedono la zona come una discarica a cielo aperto.

Nelle zone adiacenti alle casette telefoniche, è possibile rintracciare di tutto. Da cibo abbandono per strada, a bottiglie di alcolici e di detersivo. Ma al di là del contenuto, quello che sorprende è proprio la presenza di spazzatura a pochi centimetri da impianti così delicati.

Servono opere di spazzamento

Come già detto sopra, il guasto sarà riparato nelle prossime ore. E’ chiaro che la continua presenza di rifiuti nell’area potrebbe portare al ripresentarsi del problema. Quello delle opere di spazzamento è stato uno dei temi più dibattuti dell’emergenza rifiuti estiva.

Diversi esponenti politici hanno chiesto gli elenchi dei cronoprogramma delle opere di pulizia. A giudicare dalla situazione di diverse strada però, tali interventi non risultano del tutto efficaci.