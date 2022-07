Dal Comune: "Allertato il dirigente competente"

Non c’è pace per la Galleria d’arte Moderna di Palermo. Dopo i guasti registrati nelle scorse settimane ai condizionatori, fatto che rischia di compromettere l’integrità delle opere della struttura, per i dipendenti c’è un altro problema urgente a cui badare. All’interno del plesso infatti, si è registrata la presenza di diversi topi. I ratti si aggirano indisturbati tra l’atrio e il piano terra, nonché negli immediati pressi della struttura.

I dipendenti della GAM: “Servono interventi urgenti”

Un fatto che preoccupa molto i lavoratori della struttura di via Sant’Anna. “Servono interventi urgenti – dicono dalla GAM –. Non possiamo andare avanti in questo modo soprattutto in questo periodo con i turisti che vengono a visitare il museo. Ci sono interventi che non possono più aspettare. Sono a rischio le opere d’arte molto preziose conservate nel museo”.

Lagalla: “Allertati gli uffici”

Sulla questione si è espresso il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ha annunciato un intervento urgente: “Ho immediatamente chiamato il dirigente competente per predisporre un immediato intervento di derattizzazione”.

Caso simile registrato negli uffici del Foro Italico

Un fatto, purtroppo, non unico nel suo genere. A maggio furono i dipendenti dell’Ufficio Città Storica del Comune di Palermo a segnalare problemi di ratti. I lavoratori, in quell’occasione, decisero di incrociare le braccia. Dipendenti che si sono radunati davanti al portone della sede decentrata di Foro Umberto I, per denunciare la situazione di disagio vissuta a causa della presenza di topi registrata all’interno del plesso.