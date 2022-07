L'incontro a Palazzo delle Aquile

Palermo, il calcio e il restyling del Renzo Barbera: questi gli argomenti al centro dell’incontro istituzionale tenuto questo pomeriggio a Palazzo delle Aquile fra il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e i rappresentanti del City Group, capitanati da Ferran Soriano. Presente anche il presidente del Palermo FC Dario Mirri e l’assessore regionale al Bilancio Gaetano Armao.

L’assist alla Regione: “Restyling al Renzo Barbera”

Tema cardine dell’incontro la situazione dello stadio Renzo Barbera. Un impianto che questa mattina i vertici del City Group hanno definito “importante e ricco di storia, viste anche le recenti apparizioni della nazionale italiana di calcio”. La board inglese con fondi arabi, facente capo allo sceicco Mansour, opterebbe quindi per una ristrutturazione dell’impianto del viale del Fante. Lifting della struttura del quale si era già parlato nei mesi scorsi, quando la dirigenza del Palermo calcio incontrò i vertici della Lega di Serie C per valutare la possibilità di un ricorso ai fondi del PNRR.

Un’operazione di ristrutturazione sulla quale è d’accordo anche Roberto Lagalla, che serve così un assist al Governo Regionale, in particolare all’assessore al Territorio e all’Ambiente Toto Cordaro, competente in materia. “Con i rappresentanti del City Group abbiamo affrontato il tema dello stadio Renzo Barbera, al quale i tifosi sono profondamente legati. Grazie anche all’impegno della Regione Siciliana, può essere oggetto di un primo restyling. Ciò per poi fare spazio ad eventuali e più significativi interventi di ristrutturazione”. Da vedere se e in quali tempi l’esponente centrista, dato in transito verso l’UdC (compagine di riferimento dello stesso sindaco), risponderà all’appello. Anche se la presenza del vicepresidente della Regione fa ben sperare in tal senso.

Gli auguri di buon lavoro di Roberto Lagalla

A margine dell’incontro, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro condotto dal presidente Dario Mirri e per l’interesse della cordata inglese al club rosanero. “Ringrazio il presidente Mirri per i tre anni eccezionali alla guida del Palermo. A a lui va l’augurio per un cammino sportivo ancora ricco di soddisfazioni con i colori rosanero. Il mio ringraziamento è rivolto anche alla nuova proprietà per aver posto l’attenzione sulla nostra città, la squadra rosanero e su una tifoseria che non ha eguali al mondo. Per il calcio a Palermo è un momento entusiasmante, sulla scia della recente promozione in Serie B”.

Aspettative alte quelle della piazza che, già da questa mattina, ha fatto sentire il proprio calore alla nuova proprietà. Fatto che il primo cittadino auspica possa essere motivamente per futuri investimenti e sviluppo. “Ai rappresentanti del City Group non ho nascosto che le attese degli sportivi palermitani sono alte. Da parte loro ho avuto il piacere di riscontrare un impegno serio e responsabile. Da parte di tutti – ha aggiunto Lagalla – c’è grande voglia di fare e l’intenzione dell’amministrazione comunale è fare di tutto per velocizzare i tempi affinché si instauri un clima di piena e totale collaborazione tra la città e la nuova proprietà”.

Miccichè ha ricevuto a Palazzo Reale delegazione City Group

Il giro di visite del board del City Group è continuano nel pomeriggio. Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè ha infatti ricevuto in visita a Palazzo Reale la delegazione della holding che ha acquisito le quote di maggioranza del Palermo.

Miccichè ha accompagnato gli ospiti in visita a Palazzo soffermandosi nella Cappella Palatina e nella sala di Re Ruggero. La visita si è conclusa con uno scambio di doni portafortuna: la maglia del Palermo n.9 al presidente Miccichè e una riproduzione 3d rosa del volto di Santa Rosalia alla delegazione.