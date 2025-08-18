Carcasse galleggianti tra le onde

Chi ieri era sulle spiagge di Aspra, frazione marinara del Comune di Bagheria (Palermo), si è trovato davanti a uno spettacolo inquietante: carcasse di topi galleggianti tra le onde, a pochi metri dalla riva. Una scena che ha rapidamente fatto il giro dei social, tra sconcerto, rabbia e preoccupazione per la salute pubblica.

Il video virale, pubblicato su TikTok dall’utente Carmelo Pantano, mostra chiaramente i corpi dei roditori trascinati dalla corrente, in mezzo a un’acqua che, almeno in quel momento, sembrava tutto fuorché cristallina.

Emergenza già nota: il commento del sindaco

L’episodio, pur scioccante, non è isolato. Lo ha confermato lo stesso sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli, che è intervenuto per chiarire l’origine del problema. In una dichiarazione ha spiegato: “La situazione di emergenza che si è venuta a creare non è un fatto isolato. Ogni qualvolta piove abbondantemente si assiste al riversamento di liquami fognari, con la conseguente fuoriuscita di ratti morti”.

Parole che fotografano una fragilità infrastrutturale grave: basta un temporale per mettere a nudo criticità che mettono a rischio la salute dei cittadini e la vivibilità delle coste.

Intervento della ditta specializzata, ma i topi spariscono

In seguito all’allarme lanciato via social, questa mattina è stata inviata una ditta specializzata per effettuare un sopralluogo e procedere alla bonifica. Tuttavia, le carcasse non sono state più trovate. Le ipotesi? O la corrente le ha portate via, oppure — più crudelmente — i gabbiani se ne sono nutriti.

Cosa fare?

È necessario:

Rinnovare le reti fognarie

Separare acque nere e acque meteoriche

Implementare sistemi di allerta rapida

Educare i cittadini alla corretta gestione dei rifiuti

Non è solo una questione estetica. La presenza di ratti morti in mare non è solo disgustosa, ma può rappresentare un rischio per la salute pubblica. I ratti sono potenziali portatori di malattie come la leptospirosi, che può essere trasmessa anche tramite acqua contaminata.

Il mare è un bene di tutti

Aspra è una località dal grande potenziale turistico. Le sue spiagge, il borgo marinaro, la gastronomia… tutto potrebbe concorrere a creare un polo attrattivo per visitatori italiani e stranieri.

Ma senza una tutela ambientale seria, anche il più bel paesaggio rischia di diventare un simbolo di degrado.