A diversi giorni dall'allarme la Rap non è ancora intervenuta per la derattizzazione

La dirigente scolastica dell’Istituto Rita Levi Montalcini di Borgo Nuovo a Palermo è stata costretta a chiudere la scuola, che ospita bambini dai tre ai cinque anni, perché all’interno dei locali sono state trovate tracce della presenza di topi.

La scoperta è stata fatta una decina di giorni fa e la preside aveva anche chiesto l’intervento della Rap per procedere alla derattizzazione dei locali ma senza ottenere alcuna risposta. La dirigente scolastica ha allora scritto alla segreteria dell’assessore che, per tutta risposta, ha consigliato di rivolgersi alla Rap.

Visti i rimpalli, alla preside non è rimasta altra scelta se non quella di chiudere le attività della scuola e lasciare i bambini delle cinque sezioni per l’infanzia a casa fino a quando non sarà eliminato il pericolo per la salute dei piccoli e degli insegnanti.